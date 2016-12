Aterro se prepara para a festa de Revéillon e testa fogos de artifício

20:24 · 30.12.2016 / atualizado às 20:30

Para marcar a virada do ano, o show pirotécnico terá 17 minutos ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

A festa da virada do ano só acontece neste sábado (31), mas dezenas de pessoas compareceram ao Aterro da Praia de Iracema na noite desta sexta-feira (30) para conferir os testes da queima de fogos de artifício que recepcionará o ano de 2017.

Para marcar a virada do ano, o show pirotécnico terá 17 minutos, maior que o de grandes cidades brasileira, como o Rio de Janeiro, que contará com 16 minutos de fogos. A prévia dessa sexta-feira começou por volta das 19h15 e durou cerca de 3 minutos. Ainda assim, quem esteve no local já sentiu-se animado para o verdadeiro momento de celebração. "Estou muito admirada. Só o que acabamos de ver já foi lindo demais. O Réveillon no Aterro promete ser muito bonito", comenta a comerciante Marília Sousa, de 45 anos.

Programação

Mais de um milhão de pessoas são esperadas para o Réveillon no Aterro da Praia de Iracema. A festa tem início a partir das 17h30 e contará com a presença de 15 atrações locais e nacionais. Entre os artistas que vão se apresentar no evento, estão Cláudia Leitte, a banda O Rappa, o cantor Beto Barbosa e as duplas Jorge & Mateus e Simone e Simaria.