Associação Nossa Casa leva Circuito de Saúde à Aldeota

12:18 · 15.01.2017 / atualizado às 13:00

Para os que não se importaram com a neblina no começo da manhã, houve ainda aulão de ginástica e zumba. ( Foto: Reinaldo Jorge )

A manhã deste domingo (15) foi de prestação de serviços, informação e cuidados com a saúde, para aqueles que estiveram na Praça Doutor Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores), na Aldeota. Isso graças ao Circuito Saúde, evento promovido pela Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer nas praças da Capital, e que tem como objetivo alertar a população para a prevenção de doenças.

O circuito foi composto por tendas com informações e dicas sobre tabagismo, alcoolismo, alimentação saudável, atividades física e demais cuidados com a saúde. Houve também prestação de serviços gratuitamente à população, como aferição de pressão arterial, medição do índice de glicose e cálculo de IMC.

Para os que não se importaram com a neblina no começo da manhã, houve ainda aulão de ginástica e zumba, muito bem aproveitado pelas irmãs Roseane Lucas, 49 e Rivane Lucas, 51." Eu gosto muito de atividade física, já pratico pilates e musculação então resolvi participar e cuidar ainda mais da saúde", disse Rivane.

Passando por diferentes bairros de Fortaleza, como Barra do Ceará, Messejana, Aldeota, o Circuito Saúde reune cerca de 150 a 200 pessoas por edição, segundo o educador em saúde e fonoaudiólogo do Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO), Jorge Magalhães."A gente fala sobre os fatores de risco, os principais sintomas e formas de prevenção sobre diversas doenças, inclusive o câncer", diz.

A Associação Nossa Casa de Apoio a pessoas com Câncer é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2004 e beneficia diretamente cerca de 500 pacientes por mês. Tem por missão oferecer serviços humanizados e especializados em Assistência Social e Saúde às pessoas com câncer e desenvolver ações de prevenção e informação junto à comunidade no estado do Ceará.