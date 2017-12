Assembleia aprova criação do Centro de Idiomas do Ceará

19:10 · 13.12.2017 / atualizado às 19:24

A lei prevê ainda a criação de 33 cargos de provimento em comissão - Foto: Marcos Santos

A Assembleia Legislativa aprovou, nessa terça-feira (12), a mensagem do Governo do Ceará que dispõe sobre a criação do Centro de Idiomas do Ceará (CII) no âmbito da Secretaria da Educação. Agora, a medida aguarda sanção do governador Camilo Santana e publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) para entrar e vigor.

Conforme a proposta, a finalidade do centro é ampliar as oportunidades dos estudantes da rede pública estadual de ensino, visando o fortalecimento do currículo da Educação Básica a partir do desenvolvimento da aprendizagem de idiomas.

“O domínio de uma língua estrangeira contribui para o desenvolvimento dos jovens estudantes, propiciando o aproveitamento de oportunidades educacionais no ensino superior e relacionadas ao mundo do trabalho, contribuindo deste modo para o desenvolvimento do Estado do Ceará”, afirma Camilo no texto da mensagem.

A lei prevê ainda a criação de 33 cargos de provimento em comissão a serem distribuídos por decreto do governador para compor os núcleos de gestores dos referidos centros que serão criados na estrutura da Secretaria da Educação.