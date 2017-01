Artista baiano realiza apresentações de pintura mediúnica em Fortaleza

10:13 · 23.01.2017

O artista baiano Florêncio Anton realiza apresentações de pintura mediúnica nas noites de hoje (23) e da próxima sexta-feira (27), em Fortaleza. Guiado por espíritos artistas, o artista costuma pintar de olhos fechados, utilizando tinta óleo e pinceladas das mãos, dos braços e até dos pés.

Anton já produziu cerca de 35 mil obras, atribuídas a Van Gogh, Pablo Picasso, Cândido Portinari, Claude Monet e Tarsila do Amaral, dentre outros artistas. As obras pintadas durante as apresentações serão leiloadas, e a renda utilizada em ações sociais da Casa da Caridade, em Fortaleza, e do Lar de Scheilla, na Bahia.

A entrada dos eventos são gratuitas. Os organizadores também arrecadarão brinquedos novos para compor as doações destinadas a crianças atendidas na Caravana dos Sertões.

Serviço

Pinturas mediúnicas de Florêncio Anton

Quando: hoje (23) e sexta (27), a partir das 19h

Onde: Casa da Caridade – Rua Irmão Olímpio, nº 60, Jangurussu

Informações: (85) 98536-6167