Áreas sem visibilidade para motoristas de ônibus serão indicadas por adesivos

19:02 · 18.09.2018 / atualizado às 19:26

A iniciativa visa que os pedestres e ciclistas adotem uma condução/postura preventiva nos terminais, nas ciclofaixas, bem como no trânsito ( Imagem/Divulgação )

Com o objetivo de alertar motoristas, pedestres e ciclistas sobre os pontos cegos dos ônibus, começam a circular, a partir de quarta-feira (19), veículos com adesivos que indicam o início da área sem visibilidade para o condutor dos coletivos em toda frota de transportes públicos de Fortaleza.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), com a iniciativa, que já foi adotada em outras cidades, como Bogotá, na Colômbia, e em algumas do Reino Unido, é possível prevenir acidentes, tendo em vista que os motoristas, pedestres e ciclistas podem adotar uma condução/postura preventiva nos terminais, nas ciclofaixas, bem como no trânsito.

A ação é realizada pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e tem uma iniciativa da Bloomberg.