Após mudança na data, primeira prova do concurso do Detran é realizada em sete cidades

12:03 · 25.02.2018 / atualizado às 12:36

Nem mesmo a chuva, que surgia timidamente em curtos intervalos de tempo, impediu a intensa movimentação nos corredores da instituição ( Foto: Saulo Roberto )

Na manhã deste domingo (25), foi realizada a primeira prova do concurso púlbico do Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (Detran/CE) . Nesta fase, os candidatos concorrem para as 50 vagas do cargo de vistoriador. No total, 13.578 pessoas se inscreveram e realizaram provas em sete cidades: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Iguatu, Crateús, Quixadá e Russas.

A reportagem do Diário do Nordeste acompanhou a movimentação antes da aplicação do exame no campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), unidade responsável pela organização do concurso e elaboração das provas. Nem mesmo a chuva, que surgia timidamente em curtos intervalos de tempo, impediu a intensa movimentação nos corredores da instituição. Apesar da abertura dos portões dos locais de prova serem realizados às 8h30, por volta das 9h era perceptível um concentração de candidatos próximos à entrada de um dos blocos, aguardando a liberação para a entrada nas salas.

Fiscais volantes foram destacados em pontos estratégicos da Universidade, no intuito de orientar candidatos sobre a localização dos blocos e tirar dúvidas em geral. Pontualmente, às 9h30, os portões de entrada foram fechados e as provas iniciadas. Cientes da impossibilidade de entrada, alguns atrasados que surgiam ao longo dos minutos após o fechamento retornavam sem ao menos chegarem à recepção da instituição.

Alteração

Hélida Cristine, 23, chegou com antecedência no local de prova com o objetivo de evitar qualquer problema. Realizando a prova do Detran pela primeira vez, a estoquista estava mantendo expectativas positivas para a prova.

“Foi um período longo de preparação, quase cinco meses, então acredito que vai ser bom”, revelou. A jovem também acrescenta que a mudança das datas poderia influenciar diretamente no desempenho dos candidatos . “Remarcar foi uma faca de dois gumes: teve gente que gostou, porque ganhou mais tempo para estudar, mas para algumas pessoas que vinham se preparando, foi um problema”, afirma.

A Superintendência do Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (Detran/CE) e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) alteraram a data do concurso público no dia 26 de dezembro último. De acordo com publicação consolidada no Diário Oficial do Estado (DOU), o número de candidatos inscritos para o concurso atingiu o teto de, aproximadamente, três vezes e meia o limite esperado de inscrições. Inicialmente, a prova aplicada neste domingo seria realizada no dia 28 de janeiro.

O técnico em manutenção Alexandre Aguiar, 40, foi um dos candidatos insatisfeitos com a mudança. Durante três meses, ele se preparou na própria residência, mas comenta que ficou surpreso com a mudança. “Eles deveriam se preparar mais, pois isso mostra uma certa desorganização. Já que é um concurso, deveria ter um planejamento melhor para não prejudicar os outros”, lamenta.

Demais provas

Em Fortaleza, o exame também foi aplicado no Centro de Humanidades da Uece, sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e nos colégios Justiniano de Serpa, César Cals e Adauto Bezerra. Além da prova deste domingo (25), ainda acontecerão as demais provas em outras duas datas.

Em Fortaleza, 7.391 candidatos fizeram a prova. Nas demais regionais, a divisão aconteceu do seguinte modo: Aracati, 284; Baturité, 365; Camocim, 180; Crateús, 380; Iguatu, 479; Itapipoca, 404; Juazeiro do Norte, 1.973; Limoeiro do Norte, 177; Morada Nova, 157; Quixadá, 414; Russas, 200; Sobral, 571; Tauá, 242 e Tianguá, 361 candidatos.

No próximo dia 11 de março, acontecerá o certame para os cargos de nível superior (engenheiro civil, engenheiro mecânico, arquiteto, administrador, contador, assuntos educacionais e especialista em tecnologia da informação), com 8.958 inscritos para 33 vagas; e para o único cargo de nível fundamental (assistente de trânsito e transportes), com 58.176 para 50 vagas. No dia 8 de abril, será realizado o certame para o cargo de agente de trânsito e transportes (nível médio), com 91.157 inscritos para 250 vagas. No total, são 171 mil candidatos inscritos para os 383 cargos do departamento.

De acordo com o Detran, foi definido que os selecionados serão lotados nas cidades sede de unidades regionais do órgão, por isso a concorrência acontece entre os candidatos que se inscreveram para cada sede das 15 regionais: Fortaleza, Aracati, Baturité, Camocim, Crateús, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixadá, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá.