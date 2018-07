Após dar à luz com ajuda de policiais, mãe abandona filho no hospital

19:45 · 11.07.2018 / atualizado às 11:28 · 12.07.2018

O bebê nasceu na Praça da Estação, na manhã desta quarta, com a ajuda de PMs ( Foto: Divulgação/PM )

Uma mulher abandonou, nesta quarta-feira (11), o filho recém-nascido no hospital após dar à luz ao bebê na Praça da Estação, no Centro da Capital, com a ajuda de policiais militares (PMs). Segundo o Relações Públicas da Polícia Militar, coronel Jesus Andrade Mendonça, o hospital informou que a mãe, uma mulher em situação de rua, saiu do leito e abandonou a criança.

A identidade da mulher não pôde ser confirmada e divulgada porque ela não possuía nenhum documento. Na manhã desta quarta-feira (11), os soldados da PM Silva, Pereira, Germano, Leite e Fernandes, que faziam patrulha na Praça da Estação, auxiliaram uma mulher no momento em que ela entrou em trabalho de parto no local. O bebê nasceu lá mesmo, com a ajuda dos policiais.

Ainda conforme o coronel Andrade Mendonça, os policiais chamaram uma ambulância e ficaram com a mãe até ela ser levada para o Hodpital Geral César Cals. A mulher e o filho receberam atendimento e foi constatado que ambos passavam bem. Entretanto, ao procurarem a unidade na tarde desta quarta, os policiais foram informados que a mãe havia deixado o local sem receber alta, abandonando a criança.

De acordo com coronel Andrade Mendonça, a intenção dos PMs era promover um encontro entres os solados e a mãe e o bebê.