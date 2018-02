Após chuvas, Defesa Civil registra 6 ocorrências em Fortaleza, incluindo uma de desabamento

13:04 · 22.02.2018 / atualizado às 13:19

Ocorrências referentes a alagamento e bueiro sem tampa também foram registradas nesta quinta-feira ( Foto: VC Repórter )

As chuvas intensas que atingiram Fortaleza na manhã desta quinta-feira (22) causaram diversos transtornos comuns na cidade quando as precipitações são mais elevadas, como ruas alagadas, buracos e congestionamento, mas também culminaram em ocorrências mais sérias, de acordo com informações da Defesa Civil da Capital cearense. Até mesmo um desabamento foi registrado na Regional do Centro.

Ao todo, a Defesa Civil registrou seis ocorrências na Capital durante a manhã desta quinta-feira, sendo três de risco de desabamento, uma de desabamento, uma de alagamento e outra referente a um bueiro sem tampa. A Regional VI, que concentra grandes bairros de Fortaleza, como Edson Queiroz, Sabiaguaba, Lagoa Redonda, Messejana e Passaré, foi a área com o maior número de ocorrências, com quatro no total.

As outras duas ocorrências registradas nesta quinta-feira aconteceram na Regional III, na parte Oeste da Capital, e na Regional do Centro, onde ocorreu o desabamento.

Em alerta

Em nota, a Defesa Civil ressalta que está em alerta e realiza um trabalho de prevenção e monitoramento das áreas de risco da Capital cearense. Conforme a pasta, em caso de qualquer risco, a população deve acionar as autoridades por meio do 190. O órgão conta com equipes 24 horas por dia.

Confira vídeos das chuvas desta quinta: