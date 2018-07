Após alagar, túnel da Avenida Borges de Melo é liberado para tráfego de veículos

20:09 · 07.07.2018 / atualizado às 20:26

Após alagar poucos dias depois de ser inaugurado, o túnel Eduardo Dourado da Fonte, localizado na Avenida Borges de Melo, em Fortaleza, foi liberado para o tráfego de veículos no fim da tarde deste sábado (7), segundo informou a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra-CE). Conforme a pasta, por volta de 17h30, os veículos já conseguiam passar pelo local, que teve a água drenada por equipes da construtora responsável pela obra.

Orçado em R$ 30 milhões e entregue à população de Fortaleza na última segunda-feira (2), o túnel ficou completamente alagado após as fortes chuvas que aconteceram em Fortaleza nas últimas 24 horas, com um volume que superou os 108 mm. Neste sábado, diversos motoristas e pedestres enfrentaram dificuldades para transitar pelo local, que concentrou uma grande quantidade de água ao longo do dia.

Segundo a Seinfra, mesmo após a liberação no fim desta tarde, equipes da construtora responsável pela obra continuam a vistoria no sistema de bombeamento do túnel para evitar novos alagamentos.

Problemas

O alagamento do túnel impossibilitou a passagem de veículos ainda na noite de sexta-feira (6), quando um carro teve que ser rebocado do local, gerando prejuízos ao condutor. Por volta de 9h deste sábado, dois caminhões já faziam o serviço de drenagem das águas.

Em nota, a Seinfra explicou que equipes da construtora responsável pela obra foram ao local, "vistoriando o sistema de bombeamento e drenando a água". A previsão era de que o túnel fosse liberado ainda nesta manhã, o que só acabou ocorrendo no fim da tarde. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) orientaram os motoristas na região ao longo do dia.

A construção tem 300 metros de extensão e duas pistas de 10 metros de largura. A passagem inferior na malha viária da região permitirá que o VLT Parangaba-Mucuripe, ainda em fase de implementação, atravesse a via sem cruzar com os veículos que irão trafegar pelo túnel.