Apenas três praias estão próprias para banho em Fortaleza; confira quais são

19:44 · 07.04.2017 / atualizado às 19:47

Na zona Leste da cidade, que corresponde a toda a extensão da Praia do Futuro, está próprio para natação e lazer apenas o trecho compreendido entre os postos 2 e 3 do Corpo de Bombeiros ( Bruno Gomes )

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) informou, nesta sexta-feira (7), que apenas três praias de Fortaleza estão próprias para banho atualmente. De acordo com a pasta, o número é menor do que as sete praias indicadas no boletim de balneabilidade da semana passada. O levantamento leva em conta 31 trechos da Capital cearense.

Na zona Leste da cidade, que corresponde a toda a extensão da Praia do Futuro, está próprio para natação e lazer apenas o trecho compreendido entre os postos 2 e 3 do Corpo de Bombeiros. Já na zona Oeste, que corresponde à avenida Leste Oeste, todos os trechos estão impróprios.

A zona que mais possui praias indicadas para banho é a Central, que corresponde à Avenida Beira-Mar. Na área, estão próprios os trechos entre a rua José Vilar e o espigão da avenida Desembargador Moreira, e entre o estaleiro Inace e a obra do Acquario.

Qualidade da água

De acordo com a Semace, a ocorrência de chuvas de fevereiro a maio é um dos fatores que podem influir na qualidade da água do mar. Durante o período, aumenta o volume de lixo mal destinado e de esgoto não ligado à rede coletora que chega às praias, por meio de galerias pluviais.

"O quadro serve de alerta para os moradores da cidade reverem hábitos que levam riscos à saúde", informou a pasta. A situação se inverte nos meses de junho a janeiro, quando a estiagem deixa a grande maioria das praias livre dos agentes poluidores.

Confira a lista completa de praias analisadas pela Semace: