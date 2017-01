Apenas metade das praias de Fortaleza estão próprias para banho

12:58 · 22.01.2017 / atualizado às 13:21

Período chuvoso foi o principal fator influenciador na elevação dos pontos impróprios - Foto: JL Rosa

Dos 31 pontos monitorados semanalmente pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), apenas 16 estão próprios para banho. Este número é o menor desde novembro do ano passado, quando 24 dos trechos da orla marítima fortalezense estavam aptos.



Comparando com boletins de anos anteriores, o mês de janeiro costuma, de fato, apresentar índices de balneabilidade em 50%. Neste mesmo período do ano passado, contudo, dos 31 pontos observados, 22 estavam aptos para banho. Segundo a técnica da Gerência de Análise e Monitoramento (Geamo) da autarquia, Janelane Coelho, “o período chuvoso foi o principal fator influenciador na elevação dos pontos impróprios”.



Ainda de acordo com a Geamo, fatores como condições climáticas, aumento da maré, presença de animais, disposição imprópria de resíduos sólidos e adensamento urbano nas proximidades das praias podem interferir no resultado da balneabilidade. As águas são avaliadas utilizando como parâmetro indicador básico a densidade de coliformes fecais.



O último mapeamento, publicado nesta sexta-feira (13), apontou os setores Centro (entre a praia do Iate e a praia em frente à Indústria Naval do Ceará – INACE) e Oeste (entre a praia do Marina’s Park Hotel até a foz do rio Ceará) como os mais comprometidos. No setor Leste apenas dois pontos se encontram inaptos: o Farol e o trecho entre o Posto dos Bombeiros 8 e a foz do Rio Cocó. As praias do Futuro, Serviluz, Beira Mar, e de Iracema, no entanto, estão entre as que apresentam boas condições de uso.

Confira os trechos próprios e impróprios para banho (ou visualize no mapa):

Setor Leste



Posto 2 – Entre os postos 7 e 8 dos Bombeiros

Posto 3 – Entre os postos 6 e 7 dos Bombeiros

Posto 4 – Entre os Posto dos Bombeiros 6 até a Praça da Paz Dom Hélder Câmara

Posto 5 – Entre a Praça da Paz Dom Hélder Câmara até Posto dos Bombeiros 4

Posto 6 – Entre os postos 3 e 4 dos Bombeiros

Posto 7 – Entre os postos 2 e 3 dos Bombeiros

Posto 8 – Entre os postos 1 e 2 dos Bombeiros

Posto 9 – Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 1

Posto 10– Entre o Farol até a Rua Ismael Pordeus



Impróprios:



Posto 1 – Entre o Posto dos Bombeiros 08 e a foz do Rio Cocó

Posto 11 – Farol



Setor Centro



Posto 15 – Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 16 – Entre Espigão da Av. Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

Posto 19 – Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 – Entre o Aquário até o Espigão da Rua João Cordeiro



Impróprios:



Posto 12 – Entre a Praia dos Botes e o Farol

Posto 13 – Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

Posto 14 – Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

Posto 17 – Entre a Rua José Vilar e o Espigão da Av. Desembargador Moreira

Posto 18 – Entre Espigão da Rui Barbosa até a Rua José Vilar e o Espigão

Posto 21 – Entre o Inace (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário



Setor Oeste



Posto 23 – Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Posto 24– Entre a rua Jacinto Matos e a Av. Philomeno Gomes

Posto 25 – Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos



Impróprios:



Posto 22 – Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 26 – Entre a Rua Francisco Calaça até a Av. Pasteur

Posto 27 – Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça

Posto 28 – Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros

Posto 29 – Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua lagoa do Abaeté

Posto 30 – Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

Posto 31– Barra do Ceará