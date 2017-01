AO VIVO: assista à transmissão do Réveillon de Fortaleza no Aterro

22:30 · 31.12.2016 / atualizado às 23:13

Mais de um milhão de pessoas devem comparecer à maior festa anual de Fortaleza, de acordo com a estimativa da Prefeitura da Capital. O Revéillon 2017 teve início às 17h30 e só terminará quando as 15 atrações locais e nacionais se apresentarem. Entre os artistas da noite estão a cantora Claudia Leitte, as duplas sertanejas Jorge e Mateus, Luiz Marcelo e Gabriel, assim como Simone e Simaria; além da banda O Rappa. Na virada, o céu no Aterro da Praia de Iracema será iluminado com as cores dos fogos de artifício que saudarão os primeros 17 minutos do novo ano.

A TV Diário e a TVDN fazem transmissão do Réveillon de Fortaleza. Acompanhe AO VIVO:

Um efetivo de 140 agentes de trânsito e orientadores de tráfego foi mobilizado para controlar o trânsito. O estacionamento em toda a área do Aterrinho, na Av. Beira-Mar, entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, além da Av. Historiador Raimundo Girão e todas as vias transversais, entre a Av. Rui Barbosa e Rua Ildefonso Albano está proibido até o fim do evento.A mesma situação ocorre na Av. Beira-Mar, entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, e a Av. Historiador Raimundo Girão, entre a Av. Barão de Studart e R. Ildefonso Albano.

A Polícia Militar colocou 650 homens na segurança do evento. Outros 362 guardas municipais também auxiliam na área, fiscalizando o comércio e dando apoio ao bloqueio no trânsito. O Aterro conta ainda com 14 câmeras de videomonitoramento e duas vans para agilizar o atendimento aos cidadãos, com a realização de boletins de ocorrência. Já o Corpo de Bombeiros disponibilizou 36 agentes de plantão para atender a resgates, afogamentos e controle de incêndios.

Confira a programação completa:

17h30 Banda Projeto Cuca

18h Banda Patrulha

18h45 Solteirões do Forró

19h45 Luiz Marcelo e Gabriel

21h Simone e Simaria

22h30 Jorge e Mateus

23h40 Falcão (humorista)

Meia-noite Fogos da Virada

0h30 Claudia Leitte

2h10 O Rappa

3h40 Beto Barbosa

4h15 Forró Real

4h50 Ítalo e Renno

5h25 Waldonys

6h10 Acaiaca