Ano-Novo anima clubes e hotéis de Fortaleza

Na praia, em restaurantes, hotéis, clubes tradicionais da cidade ou mesmo em casa, a noite deste sábado (31) une as pessoas, que pedem juntas, nos primeiros segundos do ano, por dias mais tranquilos, mais felicidade, saúde, e claro, dinheiro.

Vestidas de branco ou cores básicas que representam – cada uma – um sentimento e desejo diferente para 2017, milhares de pessoas participam nesta noite, das festas em clubes e hotéis da cidade, que contam com uma extensa programação, com shows de grandes nomes da música nacional, além de estruturas montadas em frente a orla da Capital cearense, para que de forma privilegiada, possam acompanhar o show pirotécnico do Aterro da Praia de Iracema, ou mesmo, dos próprios estabelecimentos.

Uma das maiores e mais tradicionais festas de réveillon da Capital, acontece no Marina Park. Cerca de 5 mil pessoas brindam a passagem do ano nesta noite ao som da cantora Ivete Sangalo, que entrou no palco logo após a contagem regressiva. A programação contou ainda com a banda Caribbean Kings, Márcia Felipe e tenda eletrônica com Dj.

Já no Iate Clube, o Réveillon Premier ofereceu neste ano um espaço exclusivo com boate no andar superior do clube. A festa de Réveillon teve como atrações musicais a cantora Carla Cristina, a banda Caribbean Kings e o DJ Daniel de Paula.

Com vista privilegiada para o Aterro da Praia de Iracema, o Ideal Clube, apostou em uma decoração especial para a data, ao som de Luisinho Magalhães e Banda Dona Zefa.

Lago

Mas não é só a orla da Capital cearense que recebe em seu entorno grandes comemorações na data festiva. O réveillon no Colosso Lake Lounge – na margem de um lago - contou com shows de Jorge e Mateus, da banda Oito7Nove4, de Pedro e Benício e Marcinho. A decoração da festa foi inspirada numa viagem a três refúgios do mar mediterrâneo, pelas ilhas gregas Mykonos, Santorini e Ios.