AMC Móvel: aplicativo auxilia registro de acidentes de trânsito em Fortaleza

12:49 · 13.09.2018 / atualizado às 09:27 · 14.09.2018

O aplicativo “AMC Móvel”, lançado em janeiro deste ano, tem auxiliado no registro de acidentes sem vítima em Fortaleza, ao mesmo tempo em que garante melhor tráfego e segurança viária nos pontos onde acontecem essas ocorrências. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), já foram efetuados mais de 15 mil downloads da ferramenta.

A orientação do órgão é baixar a plataforma e acessar o menu Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado de Fortaleza (Bateu) para que os próprios condutores envolvidos possam realizar o registro da ocorrência. Esse procedimento evita a espera pela presença dos agentes de trânsito no local para registrar a ocorrência.

Contudo, a AMC alerta que “para os acidentes que tenham ocorrido nas vias internas de condomínios, em estacionamentos privados, mesmo que de uso coletivo, ou em qualquer outro espaço que não esteja inserido na jurisdição do Município, assim como as rodovias federais ou estaduais, não serão registrados pelo aplicativo”.

De acordo com o superintendente da AMC, Arcelino Lima, o novo aplicativo permite “seguir o que diz a legislação de trânsito. A exemplo das demais cidades do País, temos que promover uma mudança de cultura e priorizar o interesse coletivo. Uma pequena colisão gera, muitas vezes, grandes impactos, prejudicando a fluidez e a segurança de todos”, informa.

Procedimento

Após a instalação do aplicativo, o usuário deve cadastrar os dados e preencher o passo a passo do procedimento, informando um pequeno relato do acidente e anexando as imagens necessárias realizadas no momento da colisão. Após preencher as informações exigidas, a via deve ser desobstruída de imediato.

“O motorista terá a opção de preencher as informações no modo offline — assim, as informações serão enviadas no momento em que o dispositivo conectar-se à internet”, informa a AMC. Quem desejar registrar o acidente posteriormente, precisa realizar o processo em um prazo de até 30 dias após a colisão, através do site centralamc.com.br

As informações coletadas através do aplicativo são analisadas por técnicos da AMC que avaliam a consistência e liberam uma impressão em um site em até cinco dias úteis, podendo ser usado pela seguradora e utilizado como prova em ações judiciais.

A AMC informa que “segundo o Art. 178 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providência para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, está sujeito à infração de natureza média, quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16”.

Outras funções

A ferramenta também vai permitir que o usuário realize consulta dos dados referentes aos investimentos no trânsito, bem como receitas e custos, através da aba “AMC Transparente”. Além disso, de forma mais prática, será permitido recorrer de uma multa ou verificar se o seu veículo foi rebocado durante alguma das operações cotidianas desenvolvidas pelo órgão, além de denunciar veículos abandonados.