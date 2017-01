AMC intensifica controle do tráfego no entorno de escolas em Fortaleza

16:10 · 20.01.2017

O serviço da AMC consiste em disciplinar o acesso às escolas, assegurando o respeito às normas de circulação ( Foto: Reprodução/Arquivo )

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) intensificará, a partir da próxima segunda-feira (22), o controle de tráfego no entorno das principais instituições de ensino, visando garantir a segurança dos alunos durante o embarque e desembarque dos mesmos.

O trabalho consiste em disciplinar o acesso às escolas, assegurando o respeito às normas de circulação. Além disso, serão coibidas as infrações de estacionamentos irregulares que acabam comprometendo os deslocamentos e gerando congestionamentos, bem como uma atenção especial será direcionada à conduta dos passageiros quanto ao uso do cinto de segurança, da cadeirinha de bebê, a manobras de conversão e retorno ou até mesmo o uso do celular.

De segunda a sexta, de 7h às 9h e de 11h ao meio-dia, quatro escolas receberão a visita dos agentes do órgão, distribuídos em viaturas, motocicletas ou em postos fixos. A instituição que tiver o interesse em receber esse reforço na organização do trânsito pode solicitá-lo através do serviço 190.

Projeto “Volta às Aulas”

Paralelo ao reforço na segurança e ordenamento do tráfego, a Gerência de Educação desenvolverá, a partir do dia 30 de janeiro, o projeto “Volta às Aulas”, que busca conscientizar pais, estudantes e professores para uma convivência pacífica no trânsito.

A proposta visa repassar, por meio de abordagens lúdicas e educativas, as orientações acerca das regras que devem ser cumpridas.