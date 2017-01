AMC inaugura nova central de monitoramento de trânsito

19:25 · 05.01.2017

Além das câmeras de monitoramento, o novo equipamento também dispõe de um sistema que permite acompanhar a dinâmica do trânsito nas vias onde existem semáforos inteligentes ( Foto: Divulgação )

Passa a funcionar, a partir das 8h30 desta sexta-feira (6), a nova central do Controle de Tráfego em Área de Fortaleza (CTAFOR). O espaço, alocado na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), tem a função de monitorar a circulação dos veículos e gerenciar a rede semafórica da cidade, otimizando o atendimento aos acidentes, além de garantir a segurança e a fluidez viária.

Segundo Arcelino Lima, superintendente do órgão, é possível observar imagens do trânsito em tempo real, por meio das câmeras instaladas em 40 cruzamentos da Capital. “O acesso a essas informações auxilia no monitoramento das interferências urbanas e possibilita tomada de decisões imediatas para seus respectivos reparos, melhorando a mobilidade em trechos obstruídos e chegando mais rápido ao local da colisão", esclarece.

As vantagens são muitas. "No caso de um acidente, por exemplo, nossos agentes são informados imediatamente e acionam os demais órgãos com o máximo de urgência, agilizando o atendimento à vítima. Ao diagnosticarmos um ponto de gargalo no trânsito, a equipe técnica já é encaminhada ao local para avaliar as soluções viáveis. Se o problema for em algum semáforo, também temos um rápido poder de resolutividade alterando o tempo semafórico ou reparando qualquer outra falha", detalha o gestor.

As câmeras estão retomando a operação em pontos estratégicos: centros comerciais da Aldeota e Centro, corredores como as avenidas 13 de Maio, Pontes Vieira, Bezerra de Menezes, Desembargador Moreira, Barão de Studart e locais com vocação turística como Av. Abolição e Av. Monsenhor Tabosa, dentre outros.

Mais tecnologia

Além das câmeras de monitoramento, o novo equipamento também dispõe de um sistema que permite acompanhar a dinâmica do trânsito nas vias onde existem semáforos inteligentes, aqueles que são otimizados em tempo real tendo por base as informações obtidas nos laços detectores instalados no asfalto, que possibilitam a comunicação direta dos equipamentos com a central, transmitindo informações com vários indicadores como congestionamento, volume, saturação tempo de viagem e velocidade média dos veículos.

Inteligentes

Dos 800 semáforos instalados na cidade, 55% são inteligentes. A expectativa é de que mais cem passem a contar com a tecnologia até o final deste ano. Atualmente, 100 destes também possuem baterias que garantem o funcionamento do equipamento por até três horas após a queda de energia. Outro avanço importante é que metade do dos semáforos dispõem de LED, proporcionando até 80℅ economia de energia.

Serviço

Inauguração da nova central de monitoramento de tráfego da AMC

Data: Sexta-Feira (06/01)

Horário: 8h30

Local: sede da AMC (Av. Desembargador Gonzaga, nº 1630 – Cidade dos Funcionários)