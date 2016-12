Aluno da UFC é campeão da América no Desafio do Aço

23:31 · 21.12.2016 / atualizado às 23:48

Da esquerda para a direita, os estudantes Fabrício Braga (6º lugar), Jeová Melo (1º lugar), Jamil Nobre (2º lugar) e Emmanuel Almeida (4º lugar) ( Foto: Divulgação )

O estudante Jeová Melo, do quarto semestre de Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará (UFC), é o campeão da América, na categoria estudantil, do Steel Challenge 2016 (Desafio do Aço), uma das principais competições do mundo na área de siderurgia. O intuito dos participantes é "fabricar" o aço mais barato do mundo, e Jeová conseguiu se destacar entre os concorrentes do continente com um custo de U$ 216,94 por tonelada, menor preço da disputa.

A vitória classifica o estudante para a etapa mundial do Steel Challenge, que ocorre em abril de 2017, em Pequim, na China. Além de Jeová, outros quatro jovens integraram a equipe da UFC: Jamil Nobre de Castro (2º lugar), Emmanuel Almeida (4º lugar), Stefano Feitoza (5º lugar) e Fabrício Braga (6º lugar). Na terceira colocação, ficou Anderson dos Reis, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O Desafio do Aço, organizado anualmente pela Steeluniversity, é uma iniciativa da Associação Mundial do Aço e tem o objetivo de motivar atuais e futuros profissionais a desenvolver uma indústria siderúrgica mais sustentável. Na etapa regional, participaram representantes de 37 países. Vencido o desafio na América, Jeová agora está em busca de patrocínio de empresas da área, rumo à fase mundial.

Destaque

A UFC tem sido destaque em várias das edições do Steel Challenge. No nono ano da disputa, os engenheiros Rodrigo Ramos e Necy Alves (ex-alunos da UFC) conquistaram o vice-campeonato mundial na categoria industrial; na edição seguinte, o engenheiro Marcos Daniel Gouvêia Filho (ex-aluno da UFC) conquistou o campeonato mundial na categoria industrial, e o estudante Rui Alves alcançou o vice-campeonato mundial na categoria estudantil.