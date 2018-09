Alterações no trânsito do Eusébio começam nesta sexta-feira (21)

16:29 · 20.09.2018 / atualizado às 18:28

Os motoristas que trafegam pela CE-040 (continuação da Avenida Washington Soares) devem ficar atentos a algumas alterações no tráfego, no entrocamento com o Anel Viário, no Eusébio. As modificações terão início a partir desta sexta-feira (21).

De acordo com a Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra), a primeira mudança será o fechamento do retorno para quem trafega na CE-040, no sentido Eusébio-Fortaleza, e quer voltar para acessar o sentido Fortaleza-Eusébio ou o Anel Viário. O acesso será feito no retorno seguinte, que fica a mil metros de distância, e contará com semáforos para facilitar o fluxo.

A outra mudança será no sentido Fortaleza-Eusébio. Em dois trechos, nas proximidades do Anel Viário, a pista sofrerá recuos, mas manterá as três faixas de circulação. Os pontos estarão devidamente sinalizados.

As alterações são necessárias para viabilizar a execução de alças e fundações do viaduto do Anel Viário sobre a CE-040, que fazem parte das obras de duplicação do 4° Anel Viário, realizada pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER).

Os trabalhos do Anel Viário tiveram início após a assinatura de convênio entre os Governos Estadual e Federal, em 2011. Ele tem 32 quilômetros de extensão, com início na CE-040 (Eusébio). O trecho cruza a BR-116 (Itaitinga), passando ainda pela CE-060 (Maracanaú), CE-065 (Maranguape) e BR-020 (Caucaia), seguindo até a Avenida Mister Hull (BR-222, também em Caucaia). A pista a ser implantada será toda em pavimento rígido (concreto). A existente será alargada, e ambas ficarão com 16,5 metros de largura. Ao fim das obras, sua medida horizontal será triplicada, totalizando 33 metros.

Conforme informou a Seinfra, a reforma do trecho permitirá melhoria no tráfego da Região Metropolitana de Fortaleza, principalmente em Maracanaú (que conta com um Distrito Industrial e a Central de Abastecimento do Ceará-Ceasa/Ce), Maranguape e Caucaia.

Prazo

De acordo com o titular da Seinfra, Lúcio Gomes, serão feitos, ainda, dois viadutos, cada um com 56 metros de extensão, que ficarão no cruzamento do 4º anel viário com a CE-040. "Os viadutos devem terminar em fevereiro de 2019, já a duplicação termina ao longo do próximo ano. Alguns trechos já estão duplicados, mas o pavimento antigo precisa todo ser refeito", afirmou o secretário de infraestrutura do Ceará.