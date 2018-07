Alagamento altera trânsito da Perimetral no José Walter

11:32 · 08.07.2018 / atualizado às 11:35

Motoristas tiveram de pegar a contramão para driblar o fluxo da água ( VC Repórter )

Um alagamento na Avenida Perimetral (com Av.I) no Conjunto José Walter provocou alterações no trânsito de veículos do bairro, no sentido de quem segue para Messejana.

Segundo informações do morador José Nilson, da comunidade da Cidade Jardim, a lagoa transbordou e acionou o sistema de "sangramento" hídrico.

A água invadiu uma das duas vias da Perimetral, e os carros, na manhã deste domingo (8), tiveram de passar pela contramão para seguir em direção a Messejana.

Até 11h da manhã deste domingo, não havia informações sobre a presença dos órgãos competentes no local.