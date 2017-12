Água do Sistema Cauípe e Taíba servirá apenas para o consumo humano

15:33 · 15.12.2017 / atualizado às 15:42

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), decidiu, nesta sexta-feira (15), que os projetos de aproveitamento hídrico do Sistema Cauípe e Dunas da Taíba irão atender exclusivamente ao abastecimento das populações dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. A água será destinada somente para o consumo humano.

as obras da adutora - que deve captar água do sistema Cauípe e levá-la à população - estão paralisadas. A SRH não informou quando as obras serão retomadas e disse que está aguardando decisão da Justiça. A decisão foi tomada durante reunião do Grupo de Contingência, que reúne-se semanalmente no Palácio da Abolição. Entretanto,.

A Secretaria informou que, atualmente, os municípios de Caucaia e São Gonçalo são abastecidos pelo sistema integrado Jaguaribe-Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Ainda conforme a SRH, esse é o sexto ano consecutivo de seca e a busca por diversificação das fontes hídricas é uma medida importante para garantir o abastecimento da população.