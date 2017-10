Aeroporto tem movimentação intensa e congestionamento durante o feriado

15:58 · 12.10.2017

A reportagem não viu nenhum agente controlando ou organizando o trânsito no local - Foto: Kid Júnior Alguns motoristas optaram por acessar a parte superior, sem passar pelo estacionamento

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, tem intensa movimentação de veículos e pessoas nesta quinta-feira (12), feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Logo na chegada ao terminal aeroviário, o número de veículos congestionou o acesso, formando fila dupla, tripla e até quádrupla na via de embarque e desembarque.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou junto a alguns motoristas - que não quiseram se identificar - que haviam optado por acessar a parte superior do terminal, sem passar pelo estacionamento, por considerar alto o valor cobrado.

Na área de embarque e desembarque, o número de micro-ônibus e vans manobrando, de certa forma, dificultava o trânsito no momento em que nossa equipe esteve presente.

A reportagem também não viu nenhum agente controlando ou organizando o trânsito no local.

Operação especial

O Detran e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) fazem operação especial neste feriado prolongado, com a participação de 750 agentes, 210 viaturas e 130 bafômetros, nas regiões de praia, serra e sertão, no período de quinta-feira (12) a domingo (15).

A missão, segundo os órgãos, é "garantir a segurança no trânsito, com a fiscalização nas localidades de maior frequência nesses períodos". Ao todos, serão realizadas 140 operações.