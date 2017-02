Acidentes derrubam postes em ruas da Capital

14:16 · 04.02.2017 / atualizado às 14:19

Poste de dados que caiu com a colisão no Dionísio Torres

Dois acidentes foram registrados neste sábado (4), nos bairros Aldeota e Dionísio Torres. No primeiro deles, na avenida Senador Virgílio Távora, um carro colidiu com um poste no canteiro central.

A Enel informou que não houve problemas com a distribuição de energia na região, mas um estabelecimento próximo ao local registrou falta de luz.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), a Guarda Municipal atendeu à ocorrência. Em contato com a reportagem, a Guarda Municipal não deu mais detalhes sobre o ocorrido.

No segundo acidente, no cruzamento entre as ruas Coronel Jucá e Professor Francisco Gonçalves, no Dionísio Torres, um carro bateu em um poste de dados. Segundo a AMC, um veículo Renault Logan colidiu no poste e um rapaz foi socorrido no local. A empresa responsável pelo poste não foi identificada.