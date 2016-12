23:43 · 28.12.2016 / atualizado às 23:54

Um incêndio, seguido de explosões de um veículo tipo carreta interditou completamente um trecho da BR-116, na altura do km 465, no município de Barro, localizado a 524km de Fortaleza.

As informações preliminares repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmam que o acidente aconteceu por volta das 22h. Naquele momento, o fogo alto impedia a visualização de vítimas no local do acidente.

A equipe da PRF do município de Milagres foi deslocada para o local para monitorar a interdição.