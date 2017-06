Ação Verdes Mares beneficia mil pessoas no bairro Passaré

12:00 · 10.06.2017 / atualizado às 12:37

Cerca de 1.000 pessoas foram beneficiadas na manhã deste sábado (10) por uma série de serviços prestados na Ação Verdes Mares, que ocorreu no bairro Passaré. Durante toda a manhã, foram realizados corte de cabelo, emissão de documentos, atendimento jurídico e médico, entre outros.

De acordo com Júlio César Barros, produtor de eventos do Sistema Verdes Mares, a escolha do bairro se deu diante da necessidade do Sumaré em ter um evento que oferecesse uma série de serviços sem precisar ir muito longe, constatada por meio de pesquisa. "Um dos serviços mais procurados, como sempre, é a carteira de identidade", explica. Esta é a segunda vez que o evento acontece no bairro.

Tô na Praça SVM

A chegada da Ação Verdes Mares ao Passaré também era uma demanda da Associação de Moradores do Sumaré. De acordo com o vice-presidente, Lauro Ramos, residente no bairro há 37 anos, eventos como a Ação Verdes Mares e como o "Tô na Praça SVM", que ocorre hoje das 17h às 20h, são uma forma de ocupar um espaço do bairro que, em muitas situações, fica ocioso. "É bom para o bairro. Ocorre essa interação da crianças na praça... Hoje, se não tivesse esse evento aqui, a praça estaria abandonada", destaca Ramos.

Dezenas de serviços e atividades

Além da emissão da carteira de identidade, também foi possível aos idosos obter o passe-livre. Também foram ofertados aos moradores verificação de pressão arterial, medição de glicose, exame de glaucoma, teste rápido de hepatite B e C, consulta e encaminhamento ao gastro e ao hepatologista, teste de glicemia, rastreamento de câncer bucal, distribuição de kit de limpeza dentário, maquiagem, design de sobrancelha, limpeza de pele e distribuição de mudas.

Entretenimento

A manhã também foi de entretenimento para as crianças e adultos com a apresentação de personagens humorísticos e teatrinho da Cagece, além de dicas do Detran para as crianças ensinando sobre como se portar no trânsito. Houve ainda distribuição de pipoca e picolé.

A Ação Verdes Mares é uma realização da TV Verdes Mares e Verdinha e nesta edição os apoios são da Universidade de Fortaleza (Unifor), Secretaria de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (SSPDS), Sindiônibus, Procon, Cagece, CDL, Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Instituto Embeleze, Associação Brasileira de Odontologia, Sociedade Cearense de Oftalmologia, Grupo ABC Vida de Apoio ao Portador de Hepatite e com o patrocínio da Nacional Gás.

Conscientização

Durante o evento, profissionais da Nacional Gás conscientizavam a população sobre o uso correto do gás de cozinha. De acordo com o consultor de vendas da Nacional Gás, Jânio Lima, é importante observar se há necessidade de troca da mangueira do gás, olhando sempre o prazo de validade, e a limpeza no fogão.

No espaço da Nacional Gás houve distribuição de brindes e de vale-gás para a população.