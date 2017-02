Ação vacina cães e gatos abandonados em Fortaleza

18:49 · 06.02.2017 / atualizado às 18:57

Profissionais devem percorrer áreas verdes e trilhas no entorno do Cocó em busca de animais para vacinação

Como parte das políticas públicas voltadas à prevenção da raiva animal, a Coordenadoria do Centro de Zoonoses, da Prefeitura de Fortaleza promove nesta terça-feira (7), às 9h, no Parque Ecológico do Cocó, o CCZ Extra Muro, uma ação estratégica a fim de vacinar cães e gatos abandonados. Agentes de Combate às Endemias (ACE), médicos veterinários e ONGs devem percorrer trilhas e áreas verdes em busca de animais em situação de rua para receberem vacina e atendimento dos profissionais.

Mesmo não registrando casos da doença há 13 anos na Capital, o CCZ além de oferecer a vacinação e planejar campanhas regulares ao longo do ano, faz uma avaliação sanitária de cada animal com exames para diagnóstico de calazar e intensifica as atividades de prevenção contra parasitas internos e externos.

Contudo, o órgão reforça que o processo de transmissão da raiva começa do animal para o homem. Animais silvestres, como morcegos, raposas e macacos que contaminam cachorros, gatos e humanos são considerados os principais transmissores. Os sintomas da doença envolvem o aparecimento repentino de agressividade no animal, salivação excessiva e paralisia.

Balanço

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 257.655 animais foram vacinados durante campanha realizada em novembro do ano passado. Com o número, a mobilização alcançou 94% da população de cães e gatos. Se comparadas, as Regionais I, V e VI, receberam cobertura equivalente a 95%, totalizando 162.917 animais protegidos. Essas áreas são conhecidas por concentrarem o maior número de animais domésticos.