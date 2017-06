Ação promove o plantio de 400 mudas no Parque do Cocó

12:32 · 10.06.2017 / atualizado às 12:45

As novas árvores irão recompor áreas degradadas do Cocó e o plantio é realizado com orientação de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema). Além do plantio das mudas, o público teve acesso a outras atividades, como aula de Ioga, oficina de hortas e a "Trilha dos Sentidos"

Dando continuidade as ações em celebração aos 40 anos da C.Rolim Engenharia, dentro do propósito de preservação ambiental e promoção das áreas verdes, a programação deste sábado (10) contou com o plantio de 400 mudas no Parque Ecológico do Cocó, em Fortaleza. A iniciativa integra a meta do grupo empresarial de plantar 40 mil árvores no Parque.

As novas árvores irão recompor áreas degradadas do Cocó e o plantio é realizado com orientação de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema). Pensando na educação ambiental, a própria população, em especial as crianças, foram convidadas para o plantio das mudas.

"Hoje, a gente veio para cá para plantar o amor e colher o bem. O nosso propósito é despertar a consciência ecológica de dentro para fora e as crianças são a semente do amanhã. É o legado que podemos deixar. Então, queremos que essas crianças se desenvolvam, cresçam já com uma nova percepção de vida, percepção de meio ambiente, de educação do planeta em que vivemos", disse Ticiana Rolim, diretora Comercial e de Marketing da C. Rolim Engenharia.

Vasta programação

Além do plantio das mudas, o público teve acesso a outras atividades, como aula de Ioga, oficina de hortas e a "Trilha dos Sentidos", onde as pessoas andaram pela trilha do Parque de olhos vendados, cada uma com um acompanhante, com a proposta de sentir melhor a natureza. "É para ouvir a natureza, sentir o cheiro, aguçar os outros sentidos e tocar o coração", comenta Ticiana Rolim.

Com apenas 12 anos, João Pedro Nogueira foi um dos pequenos que fez questão de deixar a marca no Cocó, plantando ele mesmo uma muda de arueira, com a promessa de retornar em um ano para ver como a árvore está. Praticante de brincadeiras ao ar livre, como o esconde-esconde e pega-pega, o jovem tem a consciência de como a preservação da natureza é benéfico para a cidade. "Temos mais sombra e o ar fica mais agradável", diz.

A professora de Ioga Yelow Chaves, 43, também fez questão que a filha de 8 anos participasse do plantio, trabalhando desde já a consciência ecológica dela. "Nessa selva de pedra que a gente vive ter essa conexão com a natureza é muito valiosa. É importante ela entender a importância dessa preservação. Então sempre que posso, proporciono a ela momentos assim", conta.