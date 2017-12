Ação arrecada 25,1 toneladas de alimentos para entidades

12:45 · 16.12.2017 / atualizado às 13:40

No total, 25,1 toneladas de alimentos foram arrecadados este ano, número que será dividido entre quatro instituições. ( Foto: José Leomar )

Levar alegria para quem precisa. Esse é o objetivo do Projeto Amigos em Ação, que, em 25 anos, já beneficiou mais de 50 entidades carentes com doações de alimentos. No total, 425 toneladas já foram arrecadadas com o programa.

Neste ano, quatro instituições foram escolhidas para receber os donativos, arrecadados em 25,1 toneladas: Santa Casa de Misericórdia, Lar Torres de Melo, Oficina do Senhor e Lar Amigos de Jesus. A solenidade de entrega aconteceu na manhã deste sábado (12), na Santa Casa.

De acordo com Germano Belchior, empresário e um dos organizadores do projeto, o "Amigos em Ação" era um projeto que reunia um grupo pequeno de amigos a cada ano. Em 1992 esse grupo quis dar uma função social pra aquele encontro que já acontecia sempre. "Em 1992, a gente conseguiu algumas latas de leite e de lá pra cá o projeto só cresceu. Hoje ele tem responsabilidade jurídica própria e um conselho com 40 membros, que escolhem quais instituições serão beneficiadas. Além disso, temos 1600 colaboradores fixos que são chamados todos os anos a colaborar com uma doação mínima de 60kg", explica Germano.

Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia é o primeiro hospital de Fortaleza, com 156 anos de funcionamento. Atualmente, o local passa por dificuldades financeiras, com uma dívida de R$12 milhões a R$15 milhões, de acordo com o provedor da Casa, dr. Luiz Marques. Sendo assim, toda ajuda é de grande importância.

"A Santa Casa passa por uma crise que não é de hoje, essa crise é permanente, se alastra e se prolonga ao longo dos seus 156 anos de existência. O que nós recebemos do SUS só cobre 62% da nossa despesa. Então essa diferença, nós temos que ir buscar através da generosidade de instituições como a dos Amigos em Ação. Esse projeto é muito importante para nós, da Santa Casa", salienta o provedor.

Segundo o dr. Luiz, a doação para o hospital foi de 5 toneladas e 200kg, alimentos que vão abastecer o local por pelo menos 3 meses. No momento atual, a casa fornece cerca de 800 refeições diariamente para 450 pacientes, além de acompanhantes e funcionários. O provedor salienta, ainda, que o contrato feito com o SUS data de 2012, sem nenhum reajuste financeiro.

"Estamos conversando para acabar esse contrato de 2012 e fazer outro. Esperamos que a partir de 2 de janeiro de 2018 já tenhamos um novo contrato, estamos em negociação. E aí sim, poderemos trabalhar com mais tranquilididade", comenta.