90% dos estudantes da RMF ainda não solicitaram a carteira macrorregião 2017

09:21 · 11.01.2017 / atualizado às 09:28

A carteira estudantil 2016 vence no dia 31 de março. ( Foto: Nícolas Paulino )

O processo de solicitação das Carteira de Estudante Intermunicipal Macrorregião 2017 teve início em outubro do ano passado. Porém, até a última terça-feira (10), menos de 10% dos estudantes realizaram a solicitação do documento, conforme a Associação dos Estudantes do Estado do Ceará (Asesc). Na Região Metropolitana de Fortaleza, têm direito ao benefício cerca de 20 mil estudantes.

A entidade salienta que, para receber a carteira dentro do prazo de validade, o estudante precisa solicitá-la até o dia 31 de janeiro. Quem não fizer o requerimento até esta data terá de pagar tarifa intermunicipal inteira, já que a carteira estudantil 2016 vence no dia 31 de março. O prazo para a emissão da nova carteira é de 60 dias.

Para ter direito ao benefício, o interessado deve estar matriculado regularmente em um estabelecimento de ensino público ou privado situado num município e residir em outro da mesma macrorregião, utilizando assim o transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

Solicitação

Os documentos necessários para pedir a carteira 2017 são uma declaração da instituição de ensino carimbada e assinada; comprovante de residência (água, luz ou telefone) atualizado onde conste o mesmo sobrenome do aluno; cópia do RG e do CPF (caso o aluno seja menor de idade e não tenha, deve ser apresentada a certidão de nascimento e a cópia do RG da mãe); uma foto 3x4 e pagamento da taxa de R$27.

Fortaleza está inserida na Macrorregião 1, da Região Metropolitana, que abrange ainda os municípios de Aquiraz, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajús, Pacatuba e São Gonçalo do Amarante. As carteiras podem ser requeridas nas entidades de representação estudantil.

Na Capital, o documento pode ser solicitado na sede da Asesc, localizada à Rua Pedro Borges, nº 75, 5º Andar, sala 502, no Centro.