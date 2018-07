90% de familiares de vítimas da violência não tiveram assistência jurídica, mostra estudo

18:31 · 17.07.2018 / atualizado às 19:08

Para pessoas em situação de extrema pobreza, passar por um evento violento na família é saber que, provavelmente, a luta não termina com o parente morto. Sobram, ainda, problemas de saúde, perda de renda e a negação de direitos, aumentando ainda mais o grau de vulnerabilidade. Esse é o cenário observado em um ano de atuação da Rede Acolhe, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, junto à 96 famíliares de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), em Fortaleza.

No aspecto jurídico, por exemplo, o levantamento mostra que mesmo 64% das famílias terem apresentado o interesse de acompanhar o processo, 90% dos familiares atendidos não tiveram assistência jurídica depois do homicídio e 72,9% não acompanhavam o processo ou inquérito. Os dados foram apresentados na tarde desta terça-feira (17), durante o II Seminário sobre Atenção Integral às Vítimas da Violência, no Centro Cultural do Bom Jardim (CCBJ).

O desamparo, contudo, vai além da assistência jurídica. De acordo com os dados apresentados, 76% das famílias não tiveram apoio comunitário após o homicídio e 78,3% indicaram não ter recebido visitas de serviços públicos. Fato pelo qual faz com que o programa mantenham o diálogo com os equipamentos públicos, a fim de estabelecer uma política pública institucional que trabalhe com a questão da violência, segundo destaca a supervisora da Rede Acolhe e defensora pública, Gina Moura.

"Nossos números são a fim de que a gente possa proporcionar mudanças nas políticas públicas de prevenção a essas pessoas. Queremos levar adiante outras políticas públicas, como as que devem ser pensadas nesse contexto de violência.São políticas de segurança, que mininizem as consequências do crime e previnam outros", afirma

O perfil econômico dos parentes da vítima, segundo o levantamento, aponta que 71% delas vivem com até um salário mínimo e 50% recebiam bolsa família. Com o homícidio, no entanto, 30,9% dessas pessoas tiveram perda de renda e 16,3% perderam benefícios sociais.

A perda de benefícios pode estar ligado a situação de risco ainda enfrentado por essas pessoas. O acompanhamento identificou que 49,3% das famílias tiveram pelo menos outro parente ou amigo próximo assassinado antes ou depois do fato e 35% disseram sofrer ainda ameaças, o que acarretou 20,7% de evasão escolar das crianças e jovens e 22,8% mudanças de endereço.

A Rede Acolhe busca a prevenção de crimes violentos letais, promovendo assistência jurídica e psicossocial aos famíliares das vítimas. Integrado ao Núcleo de Assistência ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência (Nuapp), o programa integra uma rede intersensorial que busca diminuir a revitimização e os danos causados pela violência. Desde seu início, cerca de 500 pessoas foram beneficiadas com o acompanhamento, que é realizado por uma equipe multidisciplinar.