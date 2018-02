88,2% dos alunos da rede pública do CE finalizaram o 2º ano alfabetizados

13:52 · 22.02.2018 / atualizado às 14:31

Gestores e educadores de todo o Estado estiveram no Palácio da Abolição em solenidade de divulgação dos dados ( Foto: João Neto )

O governador Camilo Santana divulgou, na manhã desta quinta-feira (22), os dados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece). A análise dos resultados de 2017 aponta o crescimento nos níveis de alfabetização no Estado. O Spaece avaliou 100% das crianças que estão no 2º ano do Ensino Fundamental. Os dados apontam o melhor desempenho de aprendizagem dos últimos dez anos.

Conforme a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), há 10 anos, o índice era de 39,9%. No ano passado, apenas 4,7% dos estudantes encontravam-se no padrão "não alfabetizado". Ao todo, participaram da pesquisa 303.4 mil alunos de 4.347 instituições de ensino. As avaliações com os estudantes foram realizadas de 28 a 30 de novembro de 2017. A pesquisa também avaliou o desempenho de alunos do 5º ano e 9º nas disciplinas de português e matemática.

O levantamento também destaca que subiu de 45 para 84 municípios os melhores padrões em português no 5º ano; 182 cidades estão no melhor padrão de desempenho em alfabetização; o resultado do 9º ano cresceu em português e matemática e reduziu de 13 para seis municípios no padrão crítico em matemática no 5ª ano.

O desempenho dos jovens do 5º ano do Ensino Fundamental na rede pública apresentou um aumento de 49,3%, enquanto em 2008, o percentual era de 6,9%. Já em matemática o número foi de 36%, quando em 2008 se registrava 3,6%.

Confira gráfico de alfabetização: