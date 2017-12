80 mil passageiros devem viajar de ônibus no feriado de Natal

20:42 · 22.12.2017

As empresas de transporte disponibilizaram 390 viagens extras - Foto: Rafa Eleutério

Desde segunda-feira (18), o movimento na Rodoviária Engenheiro João Tomé se intensificou com as viagens de fim de ano. De acordo com a Diretoria de Transportes do Detran, o número de embarques teve aumento de quase 90% em relação aos dias normais, com previsão de contabilizar 80 mil passageiros até o Natal.

as empresas de transporte disponibilizaram 390 viagens extras, número que ainda ainda aumentar de acordo com a demanda. Entre os principais destinos estão Sobral, Juazeiro, Jericoacoara e Limoeiro do Norte. Para atender à demanda de embarques - que terão pico de movimento nesta sexta-feira (22) e sábado (23) -, segundo a Socicam Administração Projetos e Representações , responsável pela administração da rodoviária,, número que ainda ainda aumentar de acordo com a demanda. Entre os principais destinos estão Sobral, Juazeiro, Jericoacoara e Limoeiro do Norte.

Razões do aumento expressivo de passageiros

De acordo com o gerente de núcleo da Socicam, Newton Fialho, há outros indicadores, além do período de festas, que permitiram o aumento expressivo no número de viagens, inclusive em relação ao mesmo período do ano passado.

"Primeiro, as pessoas começam a comprar antecipadamente pela internet, então a partir do momento em que existe uma demanda maior, podemos perceber isso. O segundo indicador é a questão da economia, que está em recuperação e, com certeza, vai fazer com que (a venda) seja melhor que no ano passado. Terceiro indicador: esse ano é um ferido prolongado. O quarto fator é que houve aumento nos aeroportos, então se aumenta lá, aumenta também aqui, porque muitas pessoas que vêm de avião para Fortaleza não vêm para ficar, elas vão para o interior", conta o gerente.

Serão cerca de 80 mil passageiros embarcando na semana o Natal e outros 76 mil na semana de Ano Novo. O fluxo normal é, em média, de 42 mil passageiros, de acordo com Diretoria de Transportes do Detran.