44 bairros de Fortaleza ficam sem água após vazamento em adutora

10:35 · 13.12.2017 / atualizado às 11:25

Alguns bairros da capital devem ser afetados com a falta ou a baixa pressão de água nas torneiras ( Foto: Arquivo )

Um vazamento de grandes proporções deve causar o desabastecimento de água em alguns bairros da capital hoje (13). Ao menos 44 bairros devem ser afetados com falta de água e outros 32 podem apresentar baixa pressão no fluxo de água que chega às torneiras. O vazamento é devido ao rompimento de um trecho da adutora de 1.200 mm que passa dentro da Base Aérea de Fortaleza.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que equipes estão trabalhando desde a madrugada no local para garantir que o vazamento seja corrigido o mais rápido possível. A previsão é de que o serviço seja concluído até as 20 horas de hoje, quando o abastecimento será retomado. Como o sistema funciona por pressão, estima-se que a vazão de água nas torneizas seja normalizada até 24 horas após a conclusão dos trabalhos de reparação.

Confira os bairros afetados com falta de água:

Benfica, Fátima, Montese, Jardim América, Bom Futuro, Damas, Quintino Cunha, Parreão, Vila União, Aeroporto, Rodolfo Teófilo, Dias Macedo, Bela Vista, Renascer, Mata Galinha, Soares Moreno, Castelão, Aldeota, Pio XII, Lago Jacarey, Comunidade do Dendê, Cocó, Centro, Dionísio Torres, Varjota, Meireles, Joaquim Távora, São João do Tauape, Alto da Balança, Aerolândia, José Bonifácio, Farias Brito, Guararapes, Salinas, Luciano Cavalcante, Jardim das Oliveiras, Parque Manibura, Cidade dos Funcionários, Cajazeiras, Cambeba, Moura Brasil, Jacarecanga, Edson Queiroz, Sabiaguaba

Confira os bairros afetados com baixa pressão:

São Gerardo, Carlito Pamplona, Colônia, Cristo Redentor, Amadeu Furtado, Vila Velha, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Pirambu, Presidente Kennedy, Floresta, Jardim Guanabara, Parquelândia, Jardim Iracema, Demócrito Rocha, Pici, Couto Fernandes, Parangaba, Henrique Jorge, Autran Nunes, Dom Lustosa, Jockey Clube, Panamericano, João XXIII, Barroso, Vincente Pinzón, Cais do Porto, Papicu, Cidade 2000, Dunas, Praia do Futuro, Mucuripe.