3° edição do Natal de Luz organizada pela comunidade chega à Praça do Mirante

14:33 · 15.12.2017 / atualizado às 15:25

A praça fica totalmente iluminada e tem sua segurança reforçada durante o evento (imagem da edição de 2016) ( Foto: Reprodução )

Ver o pôr-do-sol do Mirante do bairro Vicente Pinzón é uma experiência inesquecível. A ideia de que o local é inseguro, no entanto, tem levado muitas pessoas a desapegar do hábito. O 3° Natal de Luz do bairro acontece neste sábado (16), justamente para contrapor a sensação de insegurança.

O reforço do policiamento atuante no bairro, com o advento do Programa Ceará Pacífico, tem tornado a Praça do Mirante um local frequentado novamente. Famílias voltaram a se reunir aos fins de semana para bater papo ou passar o tempo.

O coordenador do evento, José Eduardo Monteiro, relata que o objetivo é trazer as pessoas de outros bairros e turistas para a região. "Desde a primeira vez que realizamos até hoje, graças a Deus, tivemos uma adesão muito boa".

Ele garante que são esperadas 10 mil pessoas na edição deste ano. Haverá a presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Programação

A partir das 18h, a praça será toda da criançada. O Papai Noel vai distribuir presentes em uma "casinha" e haverá, ainda, coral, balé e a apresentação de Letícia Rufino, cantora mirim da comunidade.

Às 20h30, bandas de forró ficam responsáveis pela alegria dos participantes. As bandas Amor de Cristal, Forró Chamego, Forró na Veia e Farra de Luxo levarão muitos sorrisos a quem passar pela Praça.

"Se você olhar a Beira-Mar ou da Via Expressa, na Avenida Abolição, já consegue ver o tanto de luzes que enfeitam a praça. Foi muita dedicação da própria comunidade. Trabalhamos desde o começo do ano até agora", complementa Eduardo.

Serviço

3° Natal de Luz do bairro Vicente Pinzón

Sábado (16)

18h - 02h

Praça do Mirante

Programação Infantil e Bandas de Forró