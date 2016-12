26,4% dos consumidores pagaram a tarifa de contingência em novembro

18:59 · 21.12.2016 / atualizado às 09:37 · 22.12.2016

Balanço da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), divulgado nesta quarta-feira (21), revela que 26,4% dos consumidores da Capital e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) não atenderam, no mês de novembro, a meta de redução de 20% no consumo de água, pagando, portanto, a tarifa de contingência.

De fevereiro a setembro deste ano, quando a meta de redução no consumo de água era de 10%, a Cagece teve uma média de 23,16% das faturas emitidas para a RMF com a cobrança da tarifa extra. Somente em outubro, quando a redução chegou a 6,5%, cerca de 261 mil clientes foram tarifados, 19 mil a mais que o mês anterior.

O levantamento revela, no entanto, uma redução de 14,85% se comparado novembro último com novembro de 2014. Já em relação a todo o ano de 2016, o consumo caiu 12,7% em relação a 2014. Isso significa, segundo a Cagece, uma redução de 18 milhões de m³ de água, o que daria para abastecer a Capital por dois meses.

A Tarifa de Contigência foi instituida em dezembro de 2015, como uma das estratégias de mitigação dos efeitos da seca no Estado. O mecanismo permite a cobrança da taxa de 20% sobre o valor da conta de água a quem não reduzir o consumo em, pelo menos, 20% da média mensal particular, calculada com base nos gastos no ano anterior.

Desde que foi aplicada, a medida não atingiu os índices esperados. Em fevereiro deste ano, a redução na RMF chegou a 4,5%, levando a tarifação à 239 mil usuários da Cagece. No mês seguinte, o alcance foi ainda menor, reduzindo apenas 3,2%. Neste caso, cerca de 253 mil clientes foram tarifados com a cobrança.