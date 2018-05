19 postos vão abrir no sábado para vacinação contra H1N1

12:36 · 03.05.2018

Para reforçar a imunização contra a Influenza A (H1N1), 19 unidades de saúde básicas de Fortaleza, sendo 18 do Município e o Posto do Meireles, do Estado, estarão abertas neste sábado (5), de 8h30 às 16h30. A informação foi antecipada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), que ainda garante o recebimento de mais 200 mil doses provenientes do Ministério da Saúde.

A ação faz parte das estratégias do Estado no combate à Influenza, que neste ano já possui 91 casos confirmados no Ceará, sendo 76 por H1N1, com 11 óbitos até o momento. Segundo o titular da Sesa, Henrique Javi, 40% do grupo prioritário já foi imunizado contra a gripe no Ceará. "Um recorde se compararmos com os anos anteriores", comenta ele. A meta é vacinar 90% dessa faixa populacional.

Sem necessidade de correria

Os postos que ficarão abertos neste sábado ainda serão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) até esta sexta-feira (4), informa o secretário. Segundo ele, não existe motivo para correria às unidades. "Até porque a campanha prossegue até o dia 1º de junho e, no próximo dia 12, teremos em todo o País o chamado 'Dia D', quando todos os postos estarão abertos", frisa.

Javi também explica que a falta das vacinas no Ceará ocorre devido à grande demanda. "É maior do que a capacidade de produção do Instituto Butantã, em São Paulo, até porque ela só é produzida a partir de janeiro, quando os estudos apontam quais os subtipos do vírus irão prevalecer no ano", esclarece.

Grupo prioritário

Fazem parte do grupo prioritário as pessoas com idade de 60 anos ou mais; crianças na faixa etária de seis meses a cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); professores das escolas públicas e privadas (mediante comprovação profissional); grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (estes deverão apresentar uma receita, recente, de medicação que comprove a situação clínica, ou solicitação médica).