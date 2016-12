11 mil pessoas são esperadas na 15ª ediçao do Reveillon da Paz

17:16 · 27.12.2016 / atualizado às 17:20

Comemorar, agradecer e louvar a Deus pelas conquistas de 2016; estas são algumas das propostas da 15ª edição do Reveillon da Paz realizado pela Comunidade Católica Shalom. A festa acontecerá neste sábado, 31, às 20h na Barraca Gran Royal situada na Praia do Futuro. O evento é gratuito e conta com atrações musicais católicas como: Missionário Shalom, Cosme, Higor Fernandes, Banda Veo e Swing do Alto. Na ocasião, o Padre Antônio Furtado celebrará a Santa Missa. A polícia militar, brigadistas e ambulâncias com socorristas estarão no local para prestação de serviços no caso de ocorrências impertinentes durante o movimento. Além de show pirotécnico em alusão a chegada do ano novo, durante o festejo, fiéis poderão dirigir-se à capela para fazer “confissões”.

Segundo Fábio de Lima, um dos organizadores do evento, o Reveillon é uma oportunidade de começar o novo ano de forma diferente.“Todos os anos planejamos o Reveillon da Paz com muito zelo. É como se uníssemos todos os irmãos em Cristo em um evento que encerra o ano e que proporciona esperança de uma vida nova, gerando em nós, um sentimento de amor, fraternidade e misericórdia”, conta.