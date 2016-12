Ocupação irregular gera confronto em feira no Centro

00:00 · 30.12.2016 por João Lima Neto - Repórter

A movimentação ocorreu durante fiscalização na Feira da José Avelino, já que ambulantes têm ultrapassado os limites de territórios e horários firmados em acordo com a Prefeitura; vendedores justificam que precisam aproveitar essa época do ano para melhorar os negócios FOTOS: josé leomar

Turistas e moradores que circulavam no Centro de Fortaleza, na manhã de ontem, foram surpreendidos com um confronto entre ambulantes e guardas municipais. A confusão ocorreu durante fiscalização em área de ocupação irregular de ruas e venda de mercadorias ilegais por agentes da Regional do Centro na Rua José Avelino e adjacências. Alguns ambulantes resistiram à saída e houve confronto com pedras e bombas de efeito moral. Um guarda municipal foi atingido por uma pedra na cabeça e encaminhando ao Instituto Doutor José Frota (IJF), onde foi medicado e recebeu alta.

De acordo com o inspetor Marcílio Távora, da Coordenadoria das Inspetorias Especializadas da Guarda Municipal de Fortaleza, ambulantes ocupavam áreas proibidas para o comércio popular. Quando os fiscais abordaram os vendedores, que comercializam produtos na área destinada a estacionamento de veículos, teve início o tumulto, por volta das 9 horas.

Vistorias

Itens como calçados e roupas foram apreendidos porque, segundo os ficais, os ambulantes estavam em locais ocupados de forma irregular. Semanalmente, agentes da Prefeitura Municipal de Fortaleza fazem vistorias durante a tradicional Feira da José Avelino. O objetivo é coibir o comércio feito fora da área destinada, assim como a venda de produtos em horário diferente do que é permitido, que é das 19 horas da quarta-feira até as 7 horas da quinta-feira.

Os ambulantes que sobrevivem do comércio do Centro de Fortaleza reclamam das ações. Elissandro Torres, vendedor de roupas femininas, explica que o mês de dezembro é o mais produtivo por conta das festas de fim de ano e devido ao aumento de turistas. "Até janeiro, dá para ganhar um dinheiro bom. A gente chega a tirar R$ 1 mil por semana. O único momento bom de ganhar dinheiro é esse. O ano foi fraco", destaca o ambulante.

De acordo com as informações do inspetor Távora, a ação realizada na manhã dessa quinta-feira (29) ocorre semanalmente em apoio à fiscalização do comércio de ambulantes na Regional do Centro. "A operação visa coibir a comercialização de mercadorias tanto no passeio quanto na pista de rolamento. Os feirantes não entendem o espaço delimitado", acrescentou o inspetor.

O presidente da União dos Feirantes no Estado do Ceará, Heron Moreira, afirma que as situações de confronto são comuns no local e se tornaram mais frequentes neste ano. Sobre o conflito na manhã desta quinta-feira, o presidente conta que "uma pessoa ou algumas pessoas jogaram pedra", mas afirmou não saber se partiu de um feirante. "Também houve disparo da Guarda Municipal", avalia o presidente da Federação.

A Secretaria Regional do Centro informou, por meio de nota, que a fiscalização da feira no entorno da José Avelino é feita diariamente e intensificada às quartas-feiras, quintas-feiras, sábados e também aos domingos, quando recebe reforço no quantitativo de auxiliares de fiscalização e fiscais, além da Guarda Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) e Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Conforme comunicado da Regional do Centro, o trabalho dos fiscais acontece por meio de abordagens educativas que, desde o início da atual gestão, orienta os feirantes a respeitarem os locais, dias e horários permitidos no acordo firmado entre a Prefeitura e as lideranças da feira em 2013.

Esse acordo entre os vendedores ambulantes e o Município estabelece que a feira ocorra apenas das 19 horas de quarta-feira às 7 horas de quinta-feira, e de 19 horas de sábado às 11 horas de domingo. Os locais permitidos são: Rua José Avelino, Travessa Icó, Feirão do Viaduto e Governador Sampaio. Após várias abordagens educativas, se mesmo assim o feirante se recusar a sair do local, o último recurso é a apreensão da mercadoria.

Apreensão

Segundo as informações da Regional, caso o ambulante tenha a mercadoria apreendida, conforme o Código de Obras e Posturas do Município, o feirante possui um prazo de dois dias úteis para entrar com pedido de defesa e devolução do material.

Ainda de acordo com informações do Código (Lei 5530/81), a Secretaria Regional do Centro leva a solicitação para uma análise. Os produtos apreendidos são armazenados em um depósito e caso a Pasta opte por não devolver o material, eles podem ser doados, por meio de processo de solicitação, para entidades sem fins lucrativos legalmente constituídas.