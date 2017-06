Obras na Rua José Avelino chegam a 20% de execução

00:00 · 13.06.2017 / atualizado às 00:13 por João Lima Neto - Repórter

As intervenções na Rua José Avelino e na Avenida Alberto Nepomuceno, no Centro da Capital, vão completar um mês na próxima quinta-feira (15). Durante o período inicial dos trabalhos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) já totaliza 20% de execução das requalificações. A Pasta já realizou na primeira fase de revitalização a melhoria das calçadas e a construção do canteiro central da Av. Alberto Nepomuceno, desde a Rua Pessoa Anta até a João Moreira.

mudanças começaram após uma série de negociações com feirantes e donos de galpões no inicio do ano. Mesmo com as reuniões marcadas pela Prefeitura e pelos ambulantes houve protesto durante quatro dias no mês de maio deste ano.

Na época, uma liminar impediu a remoção dos feirantes da José Avelino. Poucos dias depois, a ação foi derrubada e a Prefeitura conseguiu iniciar os trabalho nas duas vias.

Segundo o coordenador de obras da Seinf, Guilherme Gouveia, foram finalizados ainda os serviços de fresagem da Avenida Alberto Nepomuceno, com a retirada de todo o antigo asfalto do trecho da via. No local será implantada ainda uma ciclofaixa bidirecional, paisagismo, nova iluminação e a instalação de um Ecoponto na Travessa Icó sob o viaduto da Av. Presidente Castelo Branco.

As intervenções na rua José Avelino também seguem em ritmo acelerado. A obra prevê requalificação de toda a pavimentação da via.

O coordenador de obras da Seinf explica que, atualmente, os trabalhos se concentram na desobstrução da galeria de drenagem existente na via. "Diariamente são retirados 10 mil litros de água e lixo das galerias". Uma novidade acrescentada pela Pasta de infraestrutura no projeto de requalificação do Centro é a implementação de uma faixa elevada na Rua Castro e Silva com Rua Conde d'Eu, facilitando o acesso de pedestres à Catedral Metropolitana de Fortaleza e ao Mercado Central.

Pedestres

Segundo Gouveia, estão previstos ainda no projeto de revitalização daquela região do Centro outras quatro faixas elevadas para pedestres nas ruas José Avelino, Baturité, Av. Alberto Nepomuceno e Travessa Icó. "A ideia é oferecer mais segurança viária para os turistas e comerciantes da região", diz o gestor.

O segundo passo do projeto será a recuperação dos passeios e, posteriormente, a restauração do calçamento, que permanecerá em pedra tosca da época, mantendo inclusive a demarcação do trilho do antigo bondinho que circulava pela região, além de paisagismo e nova iluminação pública.

Orçada em R$ 2 milhões, a revitalização da José Avelino inclui a reforma do passeio, instalação de iluminação em LED, implantação de novos mobiliários urbanos, criação de faixas elevadas para pedestres e ciclofaixas. A principal mudança, no entanto, será a restauração do pavimento da via, tombado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) desde 2012. A Seinf afirma que a obra não terá mudança de data, tendo duração de aproximadamente 120 dias.