Obras na orla da Capital começam em junho

01:00 · 22.02.2018 / atualizado às 01:54 por João Lima Neto - Repórter

As obras englobam um novo aterro na Praia de Iracema e a "engorda artificial", que é a ampliação de um trecho de faixa de praia já existente, além de intervenções na Avenida Beira-Mar ( Foto: Kid Júnior )

O Plenário do Senado Federal aprovou, na tarde de ontem, uma operação de crédito internacional a favor de Fortaleza. O valor é de até US$ 83 milhões a serem obtidos com a Corporação Andina de Fomento (CAF). Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o prefeito Roberto Cláudio revelou que o valor será usado nas intervenções para a construção da nova Avenida Beira-Mar com um novo Aterro na Praia de Iracema e a "engorda", ampliação de um trecho de faixa de praia já existente. Segundo o gestor municipal, as obras devem ser iniciadas até o mês de junho.

A verba será destinada, parcialmente, para o programa Fortaleza - Cidade com Futuro. Os recursos também serão utilizados nas obras do Polo da Varjota e na implementação de políticas públicas na área de segurança comunitária, com a construção de novas torres com serviços da guarda municipal. "Já estamos com licitações da Praia de Iracema andando. Iremos realizar com maior praticidade e agilidade o modelo de aterro hidráulico. Em janeiro de 2019, os aterros já devem ficar prontos. Não existe mais nenhuma avaliação, agora é só assinar contrato com o banco até abril", explicou o chefe do Executivo municipal.

As primeiras intervenções serão relacionadas à mudança em todo o calçadão da Praia de Iracema. "Será algo semelhante ao que foi implementando no Mercados dos Peixes com nivelamento, novos bancos, arborização e iluminação", detalhou.

A obra de "engorda artificial" será dividida em dois trechos: o primeiro, compreendido entre os espigões da Rua João Cordeiro e da Avenida Rui Barbosa, prevê o acréscimo de areia no aterro, já existente, totalizando 71 mil m² de área, aumentando equivalente 80 metros da faixa de areia mar adentro; o segundo trecho consiste no aumento da faixa de praia entre a Avenida Rui Barbosa e a Avenida Desembargador Moreira, criando assim um novo Aterro de em torno 81 mil m², que receberá obras de reurbanização.

Estreitamento

Um dos motivos mais relevantes apontados para execução das obras é o estreitamento da praia decorrente do processo de erosão da costa. As intervenções têm por finalidade corrigir o déficit sedimentar da praia, injetando areia para restabelecer o perfil de equilíbrio, sem perturbar os processos naturais atuantes no litoral.

Com a liberação da verba, a Prefeitura também irá reurbanizar os trechos da Avenida Rui Barbosa até próximo à Rua Tereza Hinko. O projeto de reurbanização prevê a implantação de 38 quiosques de serviços leves de comida e bebida; três pavilhões de múltiplos usos; uma casa do turista, sete unidades de caramanchões; duas pistas de cooper em pedra cariri totalizando 2,6 km de extensão e três metros de largura; nove passagens elevadas; um anfiteatro; um skate parque; 10 pátios de areia; uma plataforma mirante; quadras de hockey e vôlei; 2,6 km de ciclovia em asfalto; 66.704,38 m² de passeio e calçadas; 13.373,40 m² de piso tátil; espaços de convivência; fitness e playground.

Na avaliação do professor Jeovah Meireles, do Departamento de Geografia e Desenvolvimento em Meio Ambiente da Universidade Federal Ceará (UFC), o projeto é benéfico, desde que haja fiscalização constante da infraestrutura dos aterros.

"O que podemos observar é que a engorda, relacionada com as obras de engenharia, acaba aprisionando a areia entre dois espigões. Quando as ondas fortes batem na faixa de areia, elas mobilizam tendencialmente de Oeste para Leste, como ocorria do Porto do Mucuripe à Barra do Ceará", ressalta o profissional.

Orçamento

O professor também aponta outras políticas públicas aplicadas no restante do mundo. "Na Espanha, por exemplo, uma verba anual é destinada ao cuidado dos aterros. Já é algo assegurado no orçamento nacional", lembra. Jeovah Meireles também alerta para a ocupação pública destes novos territórios. "É necessário, principalmente, que essas áreas sejam de domínio público", conclui Meireles.