Obra da Cagece interdita parte da Av. Eduardo Girão

Um trecho da Avenida Eduardo Girão, em Fortaleza, entre as avenidas dos Expedicionários e Luciano Carneiro, será interditado a partir de hoje. O bloqueio ocorre devido a uma intervenção na rede de esgotamento sanitário que será executada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) na área. Na obra, segundo a Cagece, serão implantados cerca de 476 metros de nova tubulação de 700 mm.

A Companhia informa ainda que a interdição na Avenida Eduardo Girão será no sentido João Pessoa-Aguanambi. A estimativa é que a execução da obra dure cerca de 90 dias e, neste período, o tráfego de veículos será desviado com apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC).

A obra, de acordo com as informações da Cagece, é para melhoria do funcionamento da rede de esgoto no local. A tentativa, explica em nota a Companhia, é de prevenção de novas ocorrências na rede coletora e ampliação da capacidade de transporte dos efluentes produzidos na região.

A alternativa de desvio para quem circula na Eduardo Girão é entrar à direita na Rua Damasceno Girão e depois à esquerda na Avenida Borges de Melo; em seguida, à esquerda na Avenida Deputado Oswaldo Studart e, por fim, à direita para retornar à Avenida Eduardo Girão.

O projeto de desvio no tráfego de veículos na região, conforme ressaltou a Cagece, foi aprovado e autorizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).