Óbito lembra caso ocorrido há 4 anos

06.01.2017

O Diário do Nordeste mostrou, na edição do dia 3 de janeiro de 2013, burocracia para trazer o corpo de jovem que morreu na cidade de Guangzhou, na China

Caso similar ao de Francisco Eduardo Pereira de Lima ocorreu quatro anos antes. Em 1º de janeiro de 2013, a modelo cearense Camila Bezerra morreu, aos 22 anos, após cair da janela do apartamento onde morava, localizado no 14º andar de um edifício na cidade de Guangzhou, na China.

Camila estava morando há quatro meses no exterior, quando foi encontrada por uma das outras três brasileiras que dividiam o apartamento com ela.

O corpo da modelo chegou ao Brasil 45 dias depois, com as despesas de traslado pagas pelo Governo Estadual, com custos totalizando R$55.216,00. O laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) confirmou que a causa da morte foi a queda do apartamento, que causou fraturas extensas, atingindo diversos órgãos.

A necropsia também detectou a total ausência de indícios de que o corpo tivesse passado por exames periciais na China. Na época, isso foi apontado por especialistas como dificuldade para que as circunstâncias da morte de Camila pudessem ser averiguadas, já que a família e as amigas desacreditavam da possibilidade de suicídio. DNA masculino encontrado sob as unhas da vítima poderiam reforçar a suspeita de assassinato, contudo, não seria possível chegar a uma conclusão sobre a ocorrência de acidente, suicídio ou assassinato sem os exames de local de crime.

Já em 19 de setembro de 2014, o estudante da Universidade Federal do Ceará (UFC), Rodrigo Biana Costa Bezerra, morreu aos 22 anos, nos Estados Unidos, após subir até o cume da Montanha Camelback, na cidade de Phoenix, no Arizona.

Natural de Alagoas, mas morando no Ceará desde criança, o jovem cursava Engenharia Elétrica na UFC e passava uma temporada nos exterior por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, que oferecia bolsas de estudos em outros países. Ele passou mal após realizar trilha sobre a montanha.

Estudante

Outra estudante em viagem pelo Ciências Sem Fronteiras também morreu, em 25 de março de 2016. Ana Cristina Soriano tinha 27 anos quando foi encontrada sem vida em seu quarto pelo casal proprietário da casa onde estava hospedada.

Aluna de Engenharia de Software da Universidade Federal do Ceará, a família colocou, à época, que a morte ocorreu por causas naturais. Ana Cristina foi enterrada em Parambu, cidade natal a 400 km de Fortaleza.