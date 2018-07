OAB quer liberdade para crianças separadas

01:00 · 18.07.2018

Segundo o Itamaraty, os consulados do Brasil nos EUA reforçaram as medidas que vêm sendo adotadas para a proteção consular aos menores ( FOTO: REUTERS )

Sem família, amigos ou alguém que fale sua língua. É nesta situação que 40 crianças brasileiras, todas maiores de 5 anos, se encontram atualmente, ao viverem em abrigos nos Estados Unidos, após terem sido separadas dos pais que tentaram entrar ilegalmente no país. O número é do Ministério das Relações Exteriores. "Um papelão para o poder público brasileiro", resume o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Ricardo Bacelar.

O Estado tem a obrigação de trazer de volta as crianças, independente das questões jurídicas que envolvam seus pais, de acordo com o conselheiro. "O Ministério tem esse dever, de defender seus cidadãos que estejam tendo problemas em outro país. O mais adequado é exigir a guarda imediata de volta. Os pais podem ter cometido crimes, mas elas não. Essas crianças estão sendo desacompanhadas e o Estado brasileiro tem total responsabilidade por isso", enumera.

Acompanhamento

O governo brasileiro, em contrapartida, frisou acompanhar de perto os casos dos menores brasileiros em abrigos americanos. "Trata-se de uma prática cruel e em clara dissonância com instrumentos internacionais de proteção aos direitos da criança. Estamos muito empenhados em ver encaminhada a curto prazo a reunificação dessas famílias", disse o Itamaraty em nota.

A OAB está agindo, em diversos estados, pela resolução da situação. O escritório de advocacia Paulo Lins e Silva requereu, junto ao Itamaraty, a imediata junção dos menores às famílias. "Ao que parece, os EUA perderam o controle da localização dos menores separados dos pais", citou o escritório. "A OAB é uma das poucas entidades que chama a atenção para isso, mas, infelizmente, nós não podemos lidar com a falência do Ministério em suas ações", frisou Ricardo Bacelar.

Por não poder atuar em outros países, que contêm leis diferentes, a OAB diz questionar o possível sobre a problemática. "Nossos advogados não têm a possibilidade de ingresso na justiça americana, então questionamos o governo daqui, pois ele é quem tem a legitimidade processual para contestar nos EUA e defender as crianças, enviando um advogado habilitado para lá, mas o que se observa é uma omissão do Ministério para tratar o caso", destaca o conselheiro.

Medidas

Segundo o Itamaraty, os consulados do Brasil nos EUA reforçaram as medidas que vêm sendo adotadas nos últimos anos para a proteção consular aos menores de nacionalidade brasileira, que incluem o mapeamento de todos os abrigos ao redor do país para a identificação de novos casos; orientação a responsáveis de ações que podem ser impetradas com vistas à recuperação da guarda; realização de esclarecimento sobre os riscos da travessia pela fronteira, em especial com menores de idade, e coordenação de informações com os consulados dos países emissores de emigrantes.

O Ministério das Relações Exteriores assegurou ainda haver intensificação do monitoramento e da assistência aos menores, com visitas regulares. O ministro Aloysio Nunes Ferreira visitou, em junho, dois abrigos em Chicago, onde conversou com cada uma das crianças sob custódia. Ele julgou satisfatória a assistência que os menores recebem naqueles abrigos.

"Mas ninguém sabe o que de fato acontece ali", garante Ricardo Bacelar. "Há relatos de que essas crianças são enjauladas, dormem em péssimas condições, choram o tempo todo. São procedimentos que vão marcá-las psicologicamente para o resto de suas vidas", desenvolve.

Na pele

K., de 7 anos, é a prova viva dessas marcas. Desde o dia 29 de maio está em um abrigo com outras 11 crianças em Nova Iorque. É o único brasileiro e todos os dias pede à mãe, por telefone, que ela possa fazer o sofrimento cessar. Os pais, mineiros, pegaram emprestado cerca de R$ 40 mil, fora R$ 10 mil que conseguiram com a venda do carro e de imóveis. Apostaram tudo no sonho da vida americana. O marido foi primeiro com um dos dois filhos do casal a cruzar a fronteira com o México. Até hoje não retornou: foi detido e separado de K. Dois dias depois.

"É muito complicado, pois a única vez que fiquei longe dele, que é meu primeiro filho, foi quando fui ter o segundo. Hoje, ninguém aqui dorme direito. Até o menorzinho chora ao perguntar por K., quer ver o irmão. Eu não entendo a demora em trazer meu filho de volta", desabafa a mãe. O marido assinou o termo de deportação. O consulado ligou para Nadielle algumas vezes, mas desde o último dia 3 não retorna. A família segue tentando se reintegrar, mesmo com a falta de pedaços essenciais.

Criminalmente

A lei americana estabelece que todo adulto que for pego atravessando a fronteira do país de maneira ilegal deve responder criminalmente. Se capturado, é levado a um centro federal de detenção de imigrantes até que se apresente a um juiz. Na teoria, nada se fala em relação à separação dos menores. Na prática isso é inevitável, pois elas não podem ser mantidas nesses centros.

Quando separadas, as crianças são designadas pelos EUA como "imigrantes desacompanhadas" e levadas a abrigos supervisionados pelo próprio governo, sem saber para onde seus pais foram. "O fenômeno das famílias que chegam juntas à fronteira dos EUA com o México data apenas dos últimos anos, e não foi significativo nas administrações de Bush ou de Obama", avalia o diretor do programa de política imigratória dos EUA, Doris Meissner, em entrevista ao G1.

A nova política é advinda do que o presidente atual, Donald Trump, chama de "tolerância zero" aos imigrantes. Democratas e republicanos têm em Trump um alvo para severas críticas contra os procedimentos. O presidente assinou, no dia 21 de junho, uma ordem às agências do governo para reunir as famílias separadas. Segundo ele, o problema é um reflexo das leis democratas. A Organização das Nações Unidas (ONU) denunciou uma "violação grave dos direitos da criança" e pediu pelo seu fim. (Colaborou João Duarte).