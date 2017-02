O Pré-Carnaval sob a ótica dos moradores

00:00 · 06.02.2017

Trânsito é uma preocupação: Se para quem se dirige aos pontos de Pré-Carnavais é difícil trafegar, mais ainda para quem reside nas áreas e no entorno das concentrações ( Fotos: Yago Albuquerque )

O segundo fim de semana do Pré-Carnaval de Fortaleza contou com cerca de 50 blocos em polos diversos da Cidade e, como de costume, atraiu milhares de pessoas às ruas para festejar em diversos ritmos, sons, cores e fantasias. O período, no entanto, não é só de alegria, principalmente para moradores do entorno dos locais de festa, que têm sua rotina alterada durante o período e alegam transtornos a cada edição das celebrações.

Residente na Rua Gonçalves Ledo, em frente ao Mercado dos Pinhões - um dos principais locais de festa - a aposentada Lúcia de Fátima de Vasconcelos, 59, é só queixas. Com a via intensamente movimentada de veículos nos sábados de Pré-Carnaval, a moradora diz que o acesso à sua casa fica dificultado. "Além disso, temos que prestar atenção o tempo todo para impedir que estacionem os carros em frente à garagem", comenta.

Outra reclamação da aposentada diz respeito ao mau cheiro gerado por urina na rua e nos muros das casas. "É um nojo só. Todo dia depois da festa temos que lavar as calçadas, sem falar a falta de respeito por parte de pessoas que baixam as calças na frente da gente. E eu não acho que eles fazem isso por falta de estrutura não, é porque a humanidade é mal educada mesmo".

Na Praia de Iracema, onde a concentração de blocos é bem maior, a também aposentada Lúcia Barros, 75, reclama da grande quantidade de vendedores ambulantes dispostos nas portas das casas, o que também prejudica a circulação e atrai mais movimentação ao local, mesmo com o avançar da hora. "Fica muita gente bebendo até tarde, fazendo barulho, com som alto, mesmo depois que os blocos passam. E não adianta reclamar que eles acham ruim", comenta.

A praça do bairro Ellery, no lado oeste da Cidade, recebe um tradicional bloco a cada sábado do Pré-Carnaval, mas seu entorno também não se exime de reclamações. Para a costureira Perolina Silvino, 39, o maior problema está na música alta, que perdura madrugada adentro, oriunda dos paredões do som. "O bloco respeita o horário permitido, mas os outros, não e, para quem não gosta e quer dormir cedo, é terrível", conta.

Ambulantes e som alto : Outros problemas relatados pelos moradores dizem respeito ao excesso de vendedores ambulantes, ao som alto após a festa e ao odor de urina e vômito nas calçadas

Nos locais em que a reportagem esteve presente, foi verificada a presença de policiamento por parte da Polícia Militar e Guarda Municipal. Ao todo, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destina 443 agentes para cada dia de festa, entre policiais militares e bombeiros.

Sobre a circulação nos locais de festa, o gerente de operações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Disraeli Brasil, reforça que o acesso é garantido aos moradores e hóspedes dos hotéis do entorno. No entanto, para assegurar o direito é preciso que seja apresentado um comprovante de endereço aos agentes de trânsito nos postos de bloqueio.

Os maiores Pré-Carnavais têm bloqueios a partir das 14h, seguindo até às 23h. Por isso, a sugestão aos residentes é fugir da localidade neste intervalo de tempo ou até juntar-se à festa. Conforme Disraeli, é o que às vezes acontece nas festas menores de bairro.

É proibido estacionar nos trechos de concentração da Praia de Iracema a partir de 6h nos dias de Pré-Carnaval, para liberar a área de concentração dos foliões e ambulantes previamente cadastrados. A Av. Historiador Raimundo Girão é bloqueada entre a Rui Barbosa e Ildefonso Albano. Já a Av. Beira-Mar é interditada entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. A opção de desvio para quem trafega no sentido Aldeota/Centro é utilizar a Rui Barbosa e seguir pela Dep. Moreira da Rocha. Quem vem no sentido Centro/Aldeota, a opção é entrar à direita na Rua Ildefonso Albano e Av. Monsenhor Tabosa.

O segundo percurso tem concentração na Rua João Cordeiro, onde também é proibido estacionar no trecho entre a Rua Tenente Benévolo e Beira-Mar. No entorno do Mercado dos Pinhões, a Rua Visconde de Pelotas é bloqueada entre Nogueira Acioly e Gonçalves Ledo.

Em relação ao som alto, apenas os blocos cadastrados têm autorização da Prefeitura para as apresentações. Em janeiro deste ano, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) publicou portaria estabelecendo Autorização Especial de Utilização Sonora para os eventos do Pré-Carnaval e Carnaval de 2017. Na legislação, a Pasta é autorizada a emitir a liberação sonora em conjunto com a Autorização para Utilização de Espaço Público emitida pelas Secretarias Regionais, mas estabelece critérios para cada tipo de autorização. Os demais geradores de som, como os paredões, estão sujeitos a autuação.

