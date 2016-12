Número de passageiros na Rodoviária cai 20%

00:00 · 31.12.2016 por Patrício Lima - Especial para Cidade

Mais de 92 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário até este sábado; Jijoca de Jericoacoara e Aracati são as mais procuradas ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

É intensa a movimentação nos terminais rodoviários de Fortaleza neste fim de ano. Aos que deixaram para comprar a passagem em cima da hora, o risco de não conseguir um assento livre é grande. As cidades litorâneas como Jijoca de Jericoacoara e Aracati, além de trechos interestaduais como Recife, Teresina e Natal, são os mais procurados. Apesar do intenso fluxo, os números são 20% menores que em igual período do ano passado, segundo dados da Socicam, que gerencia o Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé.

As 16 empresas que operam no local disponibilizaram cerca de 460 viagens extras para o Réveillon. Mais de 92 mil passageiros devem passar pelo terminal até este sábado (31). "Tivemos uma redução de 20% no número passageiros que deverão embarcar, em relação ao mesmo período do ano anterior. Para atender à demanda de embarques, as empresas de transporte disponibilizarão 460 viagens extras, número inferior aos 734 horários extras disponibilizados no ano passado. Estima-se que até o fim deste período de Réveillon, somadas às viagens normais e extras, 2.900 viagens sejam realizadas, o que representa aumento de 15,52% nas viagens normais", diz o gerente da Socicam, Newton Fialho.

Filas

Karine Gobira, universitária, vai passar a virada do ano em Beberibe, no Litoral Leste do Ceará. Ela revela que quase não conseguiu comprar sua passagem, por conta da alta demanda neste período. "Passei quase uma hora na fila pra comprar a passagem. Só havia uma única vaga. Tive sorte!", conta a estudante.

Já o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional Pinto Martins tem sido intenso nos dias que antecedem o Réveillon. Segundo a Infraero, o equipamento recebeu 644 voos extras e um incremento de cerca de 100 mil passageiros neste mês de dezembro. As cidades de São Paulo, Campinas, Recife e Belo Horizonte são as campeãs entre os destinos de chegada e partida.

O médico Marcel Furtado veio de São Luis (MA) para aproveitar o Réveillon de Fortaleza. Ele revela que seu voo atrasou por conta da alta demanda, mas isso não foi problema para sua animação.

ENQUETE

Para onde você vai viajar neste fim de semana?

"Eu estarei na cidade do Ipu, no Interior do Estado, para curtir a festa com meus amigos e a minha família, para entrar o ano novo com pé direito. Essa é a minha primeira vez no município"

Jessé Martins

Estoquista

"Eu vim de Imperatriz (MA) para aproveitar a família e as praias de Fortaleza. Estarei cedo no Réveillon do Aterro da Praia de Iracema. Eu sempre fico aqui, já virou tradição, por causa da família"

Jângela de Araújo

Dona de casa