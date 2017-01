Número de passageiros da Linha Sul cresce 17%

00:00 · 10.01.2017

Em 2016, o número de passageiros que utilizaram a linha Sul de Fortaleza foi de 5,4 milhões, 798,9 mil usuários a mais do que o ano anterior ( FOTO: TUNO VIEIRA )

O número de pessoas que escolhem realizar o trajeto entre Pacatuba e o Centro de Fortaleza utilizando o metrô cresceu no ano passado. De acordo com a Cia. Cearense de Transportes Metropolitanos, foi percebido um crescimento de 17% no número de passageiros na Linha Sul do Metrô de Fortaleza. De janeiro a dezembro de 2015, 4,6 milhões de pessoas foram transportadas pelo modal, enquanto em 2016, o número saltou para 5,4 milhões, o que representa um aumento de 798,9 mil usuários do transporte.

Ao somar todas as operações realizadas pela companhia, o aumento registrado no número de passageiros entre 2015 e 2016 foi de 11,4%. O índice compreende as linhas Sul e Oeste do Metrô de Fortaleza, assim como o VLT do Cariri. No total, todas as operações juntas transportaram 7,7 milhões de pessoas em 2016, enquanto em 2015 o número de passageiros chegou a 6,5 milhões.

Para realizar tais comparações, foram consideradas aquelas linhas que possuem cobrança de tarifa e que operam em horário completo, ou seja, atende aos usuários do transporte nos períodos da manhã, tarde e noite. A Linha Sul foi aquela com maior crescimento em 2016. A Linha Sul do Metrô de Fortaleza faz o trajeto entre o Centro da Capital e os municípios de Pacatuba e Maracanaú, servindo como ferramenta de integração entre os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Aumento

Outras duas serão disponibilizadas na operação, que se somarão às outras 18 já existentes, o que deve promover um aumento no número de pessoas que passarão a utilizar o metrô como meio de transporte.

Já a Linha Oeste, que liga o Centro da Capital ao Centro de Caucaia, possui 10 estações distribuídas ao longo de 19,5km de extensão. O aumento estimado do número de passageiros na linha foi de 5,4%, já que em 2015 transportou 1,7 milhão de pessoas e, em 2016, realizou o deslocamento de 1,8 milhão de usuários, uma diferença de 97,4 mil.