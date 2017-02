Número de multas através de radares da PRF cresceu 57%

00:00 · 02.02.2017 por João Lima Neto - Repórter

Na BR-116, os radares conseguem flagrar motoristas com excesso de velocidade ( FOTO: REINALDO JORGE )

O número de multas geradas no ano de 2016 pelos radares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aumentou mais da metade em comparação com o ano de 2015. Nas fiscalizações e abordagens policiais foram registradas 167.186 multas de janeiro a dezembro do ano passado. Em 2015, o número atingiu 106.430 infrações. No total, o aumento de motoristas flagrados pelos equipamentos foi de 57%.

Segundo a Chefia de Policiamento e Fiscalização da PRF, o crescimento das infrações está ligado à capacitação de novos agentes do órgão, além de mais equipamentos liberados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). As ocorrências também são altas em 2017. Só no dia 31 de janeiro deste ano, foram contabilizados 1.915 imagens de veículos trafegando em excesso de velocidade nas BRs do Ceará.

De acordo com o inspetor Ricardo Araújo, chefe de policiamento e fiscalização, o Estado possui seis radares que circulam diariamente nas rodovias com maiores índices de acidentes.

"O intuito da PRF é reduzir a mortalidade e a gravidades dos acidentes. Atualmente, temos um trabalho efetivo na BRs 116 e 222. Cerca de 30% dos acidentes estão relacionados a excesso de velocidade nos primeiros 20 km destas rodovias", disse Araújo. Do total de condutores multados, 117.046 levaram infração média por exceder a velocidade da pista em até 20%.

Por multa grave, quando o motorista ultrapassa de 20% até 50%, foram autuados 45.432 motoristas. Na chamada multa gravíssima, quando o infrator ultrapassa 50% da velocidade permitida por lei, foram flagrados 4,7 mil pessoas.

Os radares da PRF são colocados nas vias com maior número de acidentes, mas podem ser operados manualmente pelos policiais rodoviários federais dependendo do tipo de fiscalização.

Em janeiro de 2015 a PRF-CE passou a intensificar a fiscalização nas BRs que cortam o Estado com um novo modelo de radar móvel, no formato de "pistola".

No primeiro ano de atuação, os novos equipamentos registraram um total de 106.430 motoristas transitando, irregularmente, acima da velocidade permitida nas rodovias. Como resultado da imprudência dos condutores, foram gerados mais de R$ 11 milhões em multas por excesso de velocidade.

Clonadas

Conforme o chefe de policiamento, parte dos condutores fiscalizados alega que as placas dos veículos podem ter sido clonadas. Diariamente, a PRF consegue recuperar carros e motos que tiveram suas identificações adulteradas. "Temos um trabalho preciso na hora de identificar os veículos no banco de dados. Três agentes fazem a avaliação das imagens geradas pelos equipamento". Segundo Araújo, todas as imagens do banco de processamento da PRF nacional são processadas no Ceará.

Araújo avalia que o aumento de multas pode estar ligado a dois fatores. "Em parte do ano de 2016, alguns radares estavam parados devido à falta de aferição do Inmetro. Acionamos o órgão e retornamos a intensificar as fiscalizações com os equipamentos. No segundo semestre do ano passado, também houve uma capacitação com os equipamentos destinada ao corpo de agentes". O inspetor lembra também que o trabalho ficou mais fácil depois da criação do Grupo de Fiscalização de Radar. Para este ano, a PRF estuda a compra de novos equipamentos.

Apesar dos números elevados de excesso de velocidade, a PRF acredita que o novo reajuste no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sancionado em maio, gerou uma maior conscientização entre os condutores. Os valores das infrações, das leves às gravíssimas, subiram entre 52% e 66%. As infrações leves passaram de R$53,20 para R$88,38; as infrações médias, de R$85,13 para R$130,16, e as graves, de R$127,69 para R$195,23. Com sete pontos na carteira, as infrações gravíssimas subiram de R$191,54 para R$293,47.

A reportagem solicitou à PRF o valor arrecadado de multas no ano passado. Entretanto, devido às mudanças de valores, os dados não foram disponibilizados.

Para o coordenador da Associação Brasileira de Educação do Trânsito (Abetran-CE), Luís Carlos Paulino, os motoristas multados ainda não sentiram a "dor de cabeça" das multas. "Agora, no inicio do ano, os condutores vão ter que pagar o licenciamento dos veículos. Muitos só vão dar conta dos valores altos da multa neste momento".

Multas

Sobre o aumento de multa em 2016, Paulino avalia de forma positiva a atuação dos agentes federais. "Infelizmente, as pessoas só entendem o respeito à legislação quando toca no bolso. Os órgãos de trânsito até tentam conscientizar com as campanhas na mídia, mas é algo que vai além da capacidade da Polícia Rodoviária Federal", disse.

FIQUE POR DENTRO

Aparelhos já flagraram multas a cada 2 minutos

Os radares móveis utilizados pela Polícia Rodoviária Federal no Ceará já chegaram a registrar veículos trafegando em velocidades acima das permitidas numa média de uma irregularidade a cada dois minutos. Em matéria publicada pelo Diário do Nordeste em setembro de 2016, o órgão revelou que os aparelhos flagraram 653 infrações em um único dia, nas rodovias federais que cortam o Estado.

Apesar do alto número, 5% das imagens capturadas pelos radares não puderam ser convertidas em multa, já que algumas placas ficaram ilegíveis pelas más condições de captação, como escuridão ou desfoque dos aparelhos.