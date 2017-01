Número de matrículas é o maior desde 2011

00:00 · 31.01.2017 por Karine Zaranza - Repórter

A ano letivo oficial foi aberto, na manhã de ontem, na Escola Francisco Nunes Cavalcante, no bairro José Walter ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

Com 208.938 estudantes na rede municipal de ensino, Fortaleza registra o maior número de matrículas dos últimos sete anos. O ano letivo de 2017 também foi de destaque com 28 mil novos alunos matriculados. Este é o maior número registrado desde o ano de 2013, quando a rede municipal de ensino recebeu 13.188 novos estudantes.

A retomada, acontecida desde 2014, veio depois de nove anos de quedas consecutivas. A procura fez com que a Secretaria Municipal de Educação (SME) realocasse essa demanda de estudantes. Até o fim desta semana, garante a secretária de Educação, Dalila Saldanha, os 1700 alunos que ainda aguardam vaga da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental estarão dentro de sala de aula.

Os dados foram apresentados junto com um balanço das ações da pasta municipal durante a abertura oficial do ano letivo 2017, que aconteceu na Escola Francisco Nunes Cavalcante, no bairro José Walter. O prefeito Roberto Cláudio apontou o investimento na ampliação da rede através da construção de novas escolas e na valorização dos professores como fatores determinantes para a grande a procura por vagas. Na infraestrutura, o gestor citou a entrega de 20 novas escolas de tempo integral, 14 quadras de esporte e 86 centros de educação infantil.

A secretária de Educação reforçou ainda que essa ampliação vem acompanhada de um melhor desempenho dos alunos em avaliações como na do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece-Alfa), destinada a analisar o aprendizado de alunos da segunda série do ensino fundamental em Português e Matemática.

"Em 2012, apenas 20 escolas estavam conseguindo desenvolver as competências de leitura e escrita no segundo ano. Em 2015, passamos para 146. O que representa um aumento de 630% no nível de aprendizagem das crianças no segundo ano. Foi investimento e muito trabalho. Nossa meta é que 100% das escolas atendam a essas competências", explicou Dalila Saldanha.

Superação

Roberto Cláudio também reforçou que as metas atingidas pelos alunos do quinto e nono anos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) também mostraram superação de metas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC). "Atingimos a meta de 5,4 que tínhamos para chegar só em 2021 no quinto ano", comemorou ele.

"Temos metas mais ousadas: acabar com as filas de creche em Fortaleza. Universalizar a pré-escola. Garantir que tenhamos 100% das crianças matriculadas e melhorar ano a ano os indicadores de qualidade", reforçou o prefeito, que também ampliou os recursos para Educação de R$700 milhões, em 2012, para R$1,24 bilhão em 2016.