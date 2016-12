Novo trecho da Av. Beira-Mar é concluído e será entregue hoje

00:00 · 23.12.2016 por Renato Bezerra - Repórter

O espaço apresentado nesta sexta-feira fica entre a Rua Teresa Hinko até o Mercado dos Peixes do Mucuripe; espaço recebeu terraplanagem, contenção do calçadão, piso, ciclovia, paisagismo, nova iluminação e acessibilidade ( FOTO: JL ROSA )

Quem passa pela Avenida Beira-Mar, entre a Rua Teresa Hinko até o Mercado dos Peixes do Mucuripe, em Fortaleza, já percebe a diferença no espaço. Mais amplo, aberto, iluminado e dotado de nova estrutura, o trecho do calçadão de cerca de 600 metros faz parte da 2ª etapa do projeto de Requalificação da Beira-Mar e será entregue oficialmente à população, hoje, às 17 horas, após quatro meses de atraso. As obras foram conduzidas pela Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setfor).

O trecho recebeu ações de terraplanagem, contenção do calçadão, novo piso, ciclovia, paisagismo, iluminação em LED e acessibilidade. O investimento foi de R$ 5 milhões, com recursos do próprio Município. Também ao longo do espaço recuperado, a Estátua de Iracema do Mucuripe passou por ação de restauro, recebendo nova escadaria em todo o seu entorno de acesso e iluminação de LED nos degraus. Depois de ter sido retirada para as obras, a escultura do Monumento ao Jangadeiro, do artista plástico cearense Sérvulo Esmeraldo, também retornou ao calçadão da Beira-Mar restaurado.

O restante do projeto, de acordo com a Setfor, aguarda liberação dos recursos conveniados com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Previsão

Segundo estima o secretário de Turismo de Fortaleza, Erick Vasconcelos, todos os contratos devem ser assinados ainda no mês de janeiro, com início dos trabalhos em seguida e previsão de execução total e entrega de todo o projeto em meados de 2018. "Assim que forem assinados (os contratos), essa obra não para mais", diz.

Neste caso, a última etapa concentrará a maior intervenção do projeto, contemplando o aterramento de 80m na faixa de areia no trecho entre o espigão da Av. Desembargador Moreira e o da Rui Barbosa, extensão e padronização de 2.400m de calçadão, requalificação da Feirinha de Artesanato, demarcação de espaço para os pescadores do Mucuripe, urbanização, além de drenagem e pavimentação ao longo da Av. Beira-Mar e nas ruas que chegam no logradouro. Também ficou para a última etapa a implantação do guarda corpo do espigão da Desembargador Moreira, assim como seus quiosques.

Para o secretário, parte do projeto entregue já se configura como importante mudança em benefício da população. "Primeiro, o Mercado dos Peixes, onde os comerciantes tiveram mais de 50% de incremento nas vendas, e isso é um grande atrativo turístico. Essa nova etapa já é um sucesso, pois era um trecho muito escuro, perigoso e hoje ficou claro", acrescentou.

O gestor lembra que foi devolvida ao turista e à população a vista para o mar. "Nesse trecho, não se via e hoje se consegue ver de dentro do carro. A areia também ficou no mesmo nível do calçadão, pois antes era muito abaixo. Isso tudo está no projeto original. Hoje, a Beira Mar é nosso principal cartão postal, é o espaço mais democrático da nossa cidade", comenta.

Concurso

A proposta de requalificação da Beira-Mar é datada de 2010, quando a Prefeitura abriu concurso para a escolha do projeto. A ideia vencedora foi a dos arquitetos Ricardo Muratori, Esdras Santos e Fausto Nilo. Além do trecho que será entregue hoje, o equipamento já contemplado e em funcionamento é o novo Mercado dos Peixes do Mucuripe, entregue em março deste ano.

As obras foram iniciadas em março de 2013, mas passaram por constantes adiamentos em decorrência do atraso no repasse das verbas oriundas do Ministério do Turismo, ainda no ano de 2014, segundo ressalta a gestão municipal. Todo o projeto é orçado em R$ 300 milhões.

O que falta

1. Aterro da faixa de areia entre o espigão da Av. Rui Barbosa e da Av. Desembargador Moreira

2. Extensão e padronização de 2.400 metros de calçadão

3. Requalificação da Feirinha de Artesanato

4. Espaço para os pescadores

5. Drenagem e pavimentação ao longo da avenida e nas ruas de acesso ao logradouro