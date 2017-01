Novo monitoramento do Ceará visa acabar com evasão escolar

00:00 · 28.01.2017 por Lêda Gonçalves - Repórter

Atualmente,a taxa de evasão nas escolas do Ensino Médio da rede estadual é de 10,5%, de acordo com os dados da Secretaria da Educação do Estado; em 2007,este índice era de 20% ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

De cada 100 alunos que concluem o Ensino Fundamental (EF), 10 abandonam logo no primeiro ano do Ensino Médio (EM). Zerar a evasão escolar, atualmente em 10,5%, é a principal meta do Ceará já para esse ano. Para isso, o governo do Estado lançou, na manhã dessa sexta-feira (27) o programa #Cheguei Ensino Médio, que pretende, por meio de uma série de ações, alcançar esse objetivo. Uma delas é identificar quem terminou o 9º ano do EF e não se matriculou no EM. "Vamos utilizar os dados do Censo escolar de cada município, comparar com quem não efetuou matrícula e ir de casa em casa para resgatá-lo e incluí-lo na rede estadual", explica o titular da Secretaria de Educação (Seduc), Idilvan Alencar.

Segundo ele, esse monitoramento continuará por todo o Ensino Médio. "As aulas começam na próxima segunda-feira e em 15 dias vamos, mais uma vez, analisar a frequência do aluno. E aquele que estiver faltando, vamos ao seu encontro e da família", afirma ele, acrescentando que a iniciativa contará com parcerias como Ministério Público Estadual, Conselho de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), prefeitos, secretários de Educação, igrejas e imprensa.

Comparação

"Em Sobral, por exemplo, vamos contar com emissora de rádio que chamará o jovem, incentivando-a a procurar a escola", diz. Segundo o gestor, a ideia é também buscar quem terminou o Fundamental em 2012, 2013 e 2014 e não seguiram na escola. "A comparação também levará em conta o Censo desses anos e as matrículas", explica.

O governador Camilo Santana destacou os investimentos realizados há 10 anos e comemorou a redução dos índices de abandono no EM, que era de 20%, em 2007, e passou para 10,50%, em 2015. "Não estamos satisfeitos, nossa intenção é que todos os jovens que terminem o Fundamental, ingressem no Médio e concluam, com a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)".

O lançamento do programa aconteceu com a participação de 1.000 estudantes, representantes das escolas dos 184 municípios cearenses, sendo 955 do interior. A maioria nunca viajou para fora de suas cidades. "Não podemos desistir de nossos sonhos, mesmo com todas as dificuldades em nosso caminho", diz o aluno José Lindeberg Martins, 15, estudante do Barro. Já Ana Luize Reis,15, também do Barro, admite ser muito bom realizar metas. "Agora, inicio novo desafio que é começar e concluir o Ensino Médio. Meu sonho é fazer Administração"

O #ChegueiEnsinoMédio acontecerá em todas as escolas da rede pública estadual até o fim de fevereiro. As instituições de ensino prepararam programação especial para o momento de acolhimento e boas-vindas. Cada escola teve autonomia para definir sua agenda. Entre as ações previstas estão palestras, oficinas, minicursos e atividades culturais e de lazer. Atualmente, a rede estadual conta com 711 escolas e 448 mil matriculados.

Como você encara essa transição?

"Eu terminei o Ensino Fundamental e vejo como uma oportunidade cursar o Ensino Médio e conseguir fazer Enem. Nós não somos nada sem a Educação"

Jaine Moreira Silva

Estudante da cidade de Assaré

"Eu estou ansiosa e encaro essa mudança com muita expectativa. É outro momento de minha vida e vou aproveitá-lo o máximo para realizar sonhos"

Aline Souza

Estudante da cidade de Alto Santo