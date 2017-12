Novo Ensino Médio trará melhorias na formação

01:00 · 19.12.2017

Dados da Fundação Itaú-Social comprovam que o estudante que conclui o Ensino Médio com formação profissionalizante recebe 12% a mais ( Foto: José Leomar )

Com o Novo Ensino Médio, a formação técnica deixa de ser complementar e passa a ser uma opção de ensino e formação. Hoje, se o jovem quiser uma formação técnica de nível médio, precisa cursar 2.400 horas do Ensino Médio regular e mais 1.200 horas do técnico. Com a reforma, o aluno terá um diploma do Ensino Médio e um certificado do Ensino Técnico dentro da carga horária regular que deverá atingir 1.000 horas/ano.

Essa mudança vai aumentar as chances de o jovem cursar o Ensino Técnico durante o Ensino Médio, o que lhe vai permitir terminar o Ensino Médio com qualificação profissional, facilitando o ingresso no mundo do trabalho. José Carvalho Rocha, diretor do Colégio Christus, diz que "entrando no mercado de trabalho, o jovem já pode contribuir para seu próprio sustento, contribui com sua família. E, caso deseje continuar estudos, já terá um meio de financiar essa oportunidade. É importante que ele possa aprender já uma profissão no Ensino Médio, mesmo que não continue com essa profissão até o fim da vida".

O Ministério da Educação (MEC) aponta que, atualmente, a maioria esmagadora dos jovens termina o Ensino Médio sem qualquer formação profissional, e termina entrando no mercado de trabalho sem qualificação profissional, sendo absorvidos em atividades de baixa qualificação e, consequentemente, de baixa remuneração.

Dados da Fundação Itaú-Social comprovam que o estudante que conclui o Ensino Médio com formação profissionalizante recebe 12% a mais, em termos salariais, que um estudante do médio regular.

Outra pesquisa, feita pelo Banco Mundial, mostra que concluintes de Ensino Técnico possuem 3% a 5% mais empregabilidade que um aluno do Ensino Médio regular. A ampliação do acesso ao Ensino Técnico melhora, portanto, a possibilidade de inserção dos jovens no mundo do trabalho, configurando-se uma opção interessante, motivadora e que pode abrir caminhos para cursos tecnológicos de nível superior.

Embora seja a sexta economia no mundo, o Brasil está entre os países com mais baixo índice de oferta de cursos de formação técnica. Enquanto, no País, 8,4% dos jovens em idade de cursar o Ensino Médio fazem cursos técnicos, em países como França (42,7%), China (44%), Alemanha (49,2%) e Itália (56,1%) mais de 40% dos estudantes fazem formação técnica.

Realidade

Isso leva o Brasil a viver uma triste realidade: o jovem termina saindo do Ensino Médio, em sua maioria, com baixa qualificação, baixa remuneração e baixa empregabilidade. Do outro lado, as empresas também se queixam. De acordo com pesquisa da Fundação Dom Cabral, 91% das empresas declaram que possuem dificuldade de contratar profissionais qualificados, 80% delas consideram a oferta de mão de obra qualificada de média a baixa e metade das empresas declarou que necessita treinar de 40% a 80% dos novos contratados.

Para José Carvalho Rocha, um dos lados positivos da reforma do Ensino Médio é a maior flexibilização que é permitida às escolas na montagem da matriz curricular. "Isso possibilita que elas sejam mais adaptadas às necessidades futuras dos seus alunos, já que existe uma mudança muito grande nas circunstâncias do trabalho. Assim fica mais fácil que as escolas façam essas adaptações", argumenta o diretor.